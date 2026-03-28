バランスボールの上に立っている猫ちゃんの姿を目撃した飼い主さん。バランスボールの上で微動だにしない姿に感心していたところ、トリックが判明して…？バランスボールに乗る猫ちゃんの光景は49万表示を突破。「すげ～！と思ったら…（笑）」「キョトン顔なの可愛い♡」と、コメントが寄せられることとなりました。

【写真：バランスボールの上に立っていた猫→すごいと思って近づいたら…予想外の『トリック』】

バランスボールの上で上手に立ち上がるししまるちゃん

Xアカウント『うめのこんぶ』に投稿され話題となっているのは、バランスボールの上で上手に立ち上がる猫ちゃんの光景。ある日、キジトラのししまるちゃんの飼い主さんがお部屋の中を見てみたところ、ししまるちゃんの姿があったそう。

ピンク色のバランスボールに乗って、よろけることもなく飼い主さんの方を見つめるししまるちゃん。人でもなかなか上手く乗ることができないバランスボールに平然と乗っている姿に、「さすが猫ちゃん！」と驚いてしまいます。

しかし、ししまるちゃんがバランスを崩すことなくボールの上に乗れていたのには、あるトリックがあったのだそう。はたして、その『トリック』とは…？

ボールの上に立てていた理由は…

バランスボールの上に立って、飼い主さんのことを見つめていたししまるちゃん。なぜししまるちゃんが平然とバランスボールの上に乗れていたのかというと…その理由は、壁と毛布でバランスボールが固定されていたから！どうやら、ししまるちゃんはバランスをとっていたわけではなく、動かない状態のバランスボールに乗っていたようです。

しかし、固定されていても丸い物の上でバランスを取れるのはさすがの身体能力。ししまるちゃんの体幹の良さに思わず感心してしまいます。

バランスボールに乗って飼い主さんのことを見つめるししまるちゃんの光景には、「どっちにしても、丸い物の上に立てるのすごい」「バレてない…と思ってそうなドヤ顔ｗ」「固定されてても自分には無理ですｗ」と驚きの声が寄せられることに。

Xアカウント『うめのこんぶ』では、そんなししまるちゃんと飼い主さんが送ってきた温かい日々の様子や、キジ白猫るるまるちゃんの日常が投稿されています。

ししまるちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「うめのこんぶ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。