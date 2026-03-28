ドライバー売り切れ続出のミズノ『JPX ONE』、一転FWは……今後の伸びに期待!?【週間ギアランキング】
ドライバーの初回販売分がほぼ完売している『JPX ONE』。フェアウェイウッド部門でも初週が5位、2週目が6位とまずまずのスタートを切ったように見えるが…。ヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店のゴルフ担当・冨永孝久さんに話を聞いた。
【写真】『JPX ONE』FWは6位にランクイン FW売り上げランキング1位〜10位をまとめて発表！
「正直に言うと『JPX ONE』ドライバーの問い合わせは多いですが、フェアウェイウッドの問い合わせはそれほど増えた印象はありません。むしろ、ドライバーの注目度が高過ぎて、存在感が薄くなっている印象もあります」ドライバーが大ヒットしたモデルは、フェアウェイウッドも人気が出ることがよくあるが――。「それはドライバーを購入してコースで使い、満足した人がフェアウェイウッドを購入しているからです。『JPX ONE』の場合は購入していない、実物を見たこともないお客さんがほとんどなので、まだフェアウェイウッドまで需要が広がっていません」では、フェアウェイウッドで人気なのは？「やっぱりピンですね。昨年から『G440 MAX』が売れ続けていて、その流れが今年も続いています」ドライバーで話題になっているナノアロイフェースは、フェアウェイウッドには採用されていない。そのあたりも注目度の差に影響しているのかもしれない。ただし、ドライバーを手にする人が増えたら、そこからフェアウェイウッドの販売が伸びる可能性は十分あるだろう。（フェアウェイウッドランキング）1位 G440 MAX2位 Qi4D3位 ゼクシオ14 ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新クラブもいいけれど少し古めな“名器”もあなどれない！ 関連記事「あなたのクラブもあるかも？ 女子プロが使用する名器図鑑」を要チェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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