

小田原ドラゴン（おだわら・どらごん） 1970年生まれ、兵庫県出身。『僕はスノーボードに行きたいのか？』でヤンマガ月間新人漫画賞奨励賞を受賞。『コギャル寿司』で第47回文藝春秋漫画賞受賞。代表作に『おやすみなさい。』『チェリーナイツ』『ぼくと三本足のちょんぴー』『今夜は車内でおやすみなさい。』など。週プレNEWSオリジナル漫画『堀田エボリューション』のデジタルコミック第2巻の発売は3月18日（木）





2024年9月、集英社「週プレNEWS」で連載が始まった小田原ドラゴンの新作漫画『堀田エボリューション』。フィクション作品としては実に9年ぶりとなる待望の新作です。では、この奇才・小田原ドラゴンは、どのような歩みを経て『堀田エボリューション』にたどり着いたのか――。その創作の舞台裏をじっくり紐解いていきます。

連載第33回は、『堀田エボリューション』第2巻のお話です。

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漫画家の小田原ドラゴンです。

おかげさまで、『堀田エボリューション』第2巻（YJCレーベル／集英社）が、3月18日に発売となりました。収録話は第17話から第31話までです。



『堀田エボリューション』（©小田原ドラゴン／集英社）第2巻の表紙も描きおろし



第2巻の見どころとして、連載時にも話題になったのが、第17話「プロポーズ大作戦」。この回には、実は拙著『チェリーナイツ』（講談社）に登場する田村らしき男が、こっそり紛れ込んでいます。

経緯を少しだけ書くと、第17話は嵐の中で展開するエピソードでした。

打ち合わせの際、担当編集が妙に前のめりになり、「小田原作品において嵐は重要です」と力説してきたんですね。



童貞漫画の金字塔『チェリーナイツ』（講談社）



話を聞いてみると、『チェリーナイツ』第44話も同じく嵐の回で、それが最高に面白くて、印象に残っているとのことでした。

それなら、と。ごく自然な流れで「それらしき人物を出してみるか」と思いつき、結果として、あの形になりました。

僕はちょっとしたセルフオマージュのつもりだったのですが、連載時には思いのほか読者の方に喜んでいただけて、素直にありがたかったです。

ちなみに担当編集は、ネーム段階から悶絶ヨガリ泣きしていたので、こっちもよかったです、はい。

まだ読んでいない方は、ぜひコミック第2巻で探してみてください。嵐の中にいます。

本当はここでいくつかお知らせしたいこともあるのですが、まだ正式決定前のため控えておきます。

とはいえ、ファンの方には割と大きいニュースになるかもしれません。

次回のこのコラムで発表できるかな。できなかったら、「あ、とん挫したんだな」と思って、生温かく見守っていただければ幸いです。

《つづく》



小田原ドラゴン『堀田エボリューション』（集英社）は毎月第2／第4土曜日に更新





撮影／山本佳吾