辻希美「寝やすいの？！」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの独特寝相を公開「フォルムがたまらない」「癒やされる」の声
【モデルプレス＝2026/03/28】タレントの辻希美が3月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。熟睡している第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「独特」第5子の衝撃寝相
辻は「昨日予防接種だったんだけど その副反応なのかちとあったかくて 夜中ずっと泣いてた」と前夜の状況を報告。独特な体勢で眠る夢空ちゃんの姿を公開し「今爆睡なんだが…この体制寝やすいの？！か？！笑」とつづっている。
さらに、「顔洗って歯磨きして寝室行ったらコアが夢にくっつきに言って寝てた」（※原文ママ）と、三男・幸空（こあ）くんが夢空ちゃんに寄り添って眠る姿を投稿。「可愛い過ぎる…」と、仲睦まじい兄妹の姿に感動する様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「兄妹で寄り添う姿が尊い」「寝姿が天使のように可愛い」「見てるだけで幸せになる」「副反応で大変だった分ゆっくり休んでほしい」「独特な寝相でもぐっすり眠れてて良かった」「フォルムがたまらない」「癒やされる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「独特」第5子の衝撃寝相
◆辻希美、くっついて眠る兄妹の様子を公開
辻は「昨日予防接種だったんだけど その副反応なのかちとあったかくて 夜中ずっと泣いてた」と前夜の状況を報告。独特な体勢で眠る夢空ちゃんの姿を公開し「今爆睡なんだが…この体制寝やすいの？！か？！笑」とつづっている。
◆辻希美の投稿に共感の声
この投稿に、ファンからは「兄妹で寄り添う姿が尊い」「寝姿が天使のように可愛い」「見てるだけで幸せになる」「副反応で大変だった分ゆっくり休んでほしい」「独特な寝相でもぐっすり眠れてて良かった」「フォルムがたまらない」「癒やされる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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