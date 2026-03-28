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IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネルにて「【両面取り付け！】めちゃかっこいいモバイルバッテリー「Aulumu M10 3in1バッテリー」をレビュー。MagSafe、Apple Watch、内蔵ケーブル充電に対応」と題した動画を公開した。動画では、初紹介となるメーカー「Aulumu（オルム）」の、デザイン性と拡張性に優れたモバイルバッテリーの魅力を徹底的に解説している。



動画の序盤、戸田氏は「モバイルバッテリーに思えないぐらいの形をしている」と、そのフォルムと金属ボディの質感を絶賛。容量は10,000mAhで重量は250g。本体にはType-Cケーブルが内蔵されており、さらに最大15Wのワイヤレス充電パッドと、裏面にはApple Watch用の充電ポート（最大2.5W）が備わっている。



特筆すべきは、両面がマグネット仕様になっている点だ。戸田氏は実際にiPhoneをワイヤレス充電しながら、裏面のマグネットにリングを取り付けてスタンドとして活用する様子を実演した。さらに、内蔵ケーブルを用いてAndroidスマートフォンやMacBookにも充電を行い、複数台同時の充電テストもクリア。また、本体の充電時にインジケーターが「ろうそくの炎のゆらぎみたい」にオレンジ色に光る演出も、個人的に好印象だと語った。



価格は15,999円（動画撮影時点）とやや高めの設定だが、戸田氏は「コスパ重視の製品では決してない。デザインにフィーを払える方向け」と評価し、自身の点数評価を「62点」とした。機能性と独自のデザインに惹かれるユーザーにとって、所有欲を満たしてくれる注目のアイテムと言えそうだ。