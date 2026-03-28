F1日本GP

自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。フリー走行1・2回目が実施された初日、サーキットには金曜日にもかかわらず数多くのF1ファンが集結した。創造力豊かな仮装を披露した日本のファンに、F1公式SNSも熱視線。海外から「スズカ大好き」「日本のファンを愛さずにはいられない」と称賛が相次いでいる。

客席に視線を奪う存在がいた。タイヤを模した被り物が頭全体をすっぽり覆っており、側面にはしっかりピレリのロゴマークも再現されている。タイヤに仮装した2人のファンを捉えた写真をF1公式Xが投稿。1人はハードタイヤを表す白色、もう1人はミディアムタイヤを表す黄色のカラーリングとあって、「ソフトタイヤがないぞ！」と茶目っ気たっぷりの文言を添えた。

しかし、よく見るとソフトタイヤを表す赤のタイヤを手にしたファンも2人の間におり、別の投稿で「ああ、見つけた！」と発見を興奮気味に報告していた。創造性溢れる仮装に、海外ファンからも称賛の声が寄せられた。

「スズカ大好き」

「ピレリは喜ぶぞ」

「日本のファンは常に何か新しいことをしてくれる」

「日本のファンを愛さずにはいられない、常にやってくれる」

毎年ユニークな仮装が海外からも注目される日本GP。決勝は29日の午後2時から行われる。



（THE ANSWER編集部）