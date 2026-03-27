【日本百名湯】好き＆行ってみたい「長野県の温泉」ランキング！ 2位「白骨温泉」、15票差の1位は？
「日本経済新聞」で連載されていた企画の「日本百名湯」では、全国の行きたくなる温泉地が数多く紹介されました。
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月5〜6日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「日本百名湯」に関するアンケート調査を実施。今回は、日本百名湯の中から「長野県の温泉」に絞ったランキングを紹介します。
それでは、「日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい長野県の温泉」ランキングの結果を見ていきましょう。
【6位までの全ランキング結果を見る】
温泉街にはさまざまな温泉宿があり、さらに気軽に入れる公共湯も魅力的。開放感あふれる湯船から大自然を満喫でき、十数本ある天然かけ流しの源泉を堪能できます。
回答者からは、「白濁湯で小さな温泉郷だから雰囲気が良い」（40代女性／神奈川県）、「信州の山あいにある温泉地なので空気もきれそうだし、ついでにハイキングも楽しみたい」（40代女性／兵庫県）、「北アルプスの大自然に囲まれた静かな環境で、良質な源泉をじっくりと味わい尽くす旅は、日々の疲れを癒やすのに最適だと感じています」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
温泉街には、ホテルや旅館以外にも13カ所もの外湯が点在し、それぞれに特徴があり周遊して楽しむことが可能。土産物屋ではおいしい“おやき”を買うことができ、大自然の中で癒やされること間違いなしです。
回答者からは、「豊富な外湯巡りが魅力で、温泉街の雰囲気も楽しめる」（20代男性／福井県）、「スキーなどでよく行っていたので、また行きたい」（50代女性／東京都）、「泉質や浴場の雰囲気が良く、温泉街も落ち着いた雰囲気でのんびり過ごせる」（50代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月5〜6日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「日本百名湯」に関するアンケート調査を実施。今回は、日本百名湯の中から「長野県の温泉」に絞ったランキングを紹介します。
それでは、「日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい長野県の温泉」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：白骨温泉／76票2位は白骨温泉でした。松本市の北アルプス山麓にある山深い温泉地で、乳白色の肌にやさしい美肌の湯が特徴。「三日入れば、三年風邪をひかない」と言われるほどの効能があり、温泉好きの間で人気が高い温泉地です。
温泉街にはさまざまな温泉宿があり、さらに気軽に入れる公共湯も魅力的。開放感あふれる湯船から大自然を満喫でき、十数本ある天然かけ流しの源泉を堪能できます。
回答者からは、「白濁湯で小さな温泉郷だから雰囲気が良い」（40代女性／神奈川県）、「信州の山あいにある温泉地なので空気もきれそうだし、ついでにハイキングも楽しみたい」（40代女性／兵庫県）、「北アルプスの大自然に囲まれた静かな環境で、良質な源泉をじっくりと味わい尽くす旅は、日々の疲れを癒やすのに最適だと感じています」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：野沢温泉／91票1位は野沢温泉でした。新潟との県境に広がる温泉地で、地域では30余りの源泉から豊富なお湯が湧出。少し熱めの100％天然温泉で、生きたお湯を楽しめるエリアとして人気です。
温泉街には、ホテルや旅館以外にも13カ所もの外湯が点在し、それぞれに特徴があり周遊して楽しむことが可能。土産物屋ではおいしい“おやき”を買うことができ、大自然の中で癒やされること間違いなしです。
回答者からは、「豊富な外湯巡りが魅力で、温泉街の雰囲気も楽しめる」（20代男性／福井県）、「スキーなどでよく行っていたので、また行きたい」（50代女性／東京都）、「泉質や浴場の雰囲気が良く、温泉街も落ち着いた雰囲気でのんびり過ごせる」（50代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)