子育て世代の切実な悩みに対し、人気芸人が放ったあまりに身も蓋もない一言が物議を醸している。寝室での夫婦のプライバシーに関する話題から、自身の驚くべき行動パターンを暴露。その赤裸々すぎる告白に、女性共演者たちから悲鳴に近いツッコミが飛んだ。

【映像】妻と「リビングで」衝撃発言＆行動

25日のかまいたちがMCを務める『これ余談なんですけど・・・』（テレビ朝日系）では、JOYが「子供を寝かしつけた後、いつまで3人で過ごすべきか」「2人目が欲しいけど、どうやって夫婦の時間を作ればいいのか」と真剣な悩みを相談。子供のベッドを買ったものの、結局一緒に寝てしまうため、夫婦でイチャイチャする時間が取れないという状況に、頭を悩ませている実情を共演者に明かしていた。

その流れで「山内さんはちなみにどうされてるんですか？」と相方の濱家に話を振られると、山内が「リビング」と即答。「リビング立ち…」と放送では伏せられた奔放な発言を続けると、出演した近藤千尋は口を抑えて絶句。JOYは「サイテー！」、濱家にも「まだそんなことしてるの？」と猛反発を受けた。山内はどこ吹く風といった様子だったが、あまりにストレートな性生活への言及に、スタジオは大きな笑いとともに引き気味の空気が流れていた。