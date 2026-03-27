「今日好き」しゅんゆま・かなりの・榎田一王ら「関コレ」スペシャルステージ出演者8人解禁【関西コレクション2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/27】4月5日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」より、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」スペシャルステージの出演メンバーが解禁された。
【写真】「関コレ」今日好きスペシャルステージ出演者
番組内で大きな話題を呼んだカップルや注目メンバーが登場し、関西コレクションでしか見られない特別な演出を届ける。
番組内でカップル成立し、多くの反響を集めた「しゅんゆまカップル」谷村優真・倉澤俊、「かなりのカップル」相塲星音、河村叶翔のほか、新シーズンへの継続出演が発表され注目を集める岩間夕陽、小林ゆあが登場。そして高校を卒業し新たなステージへと進む榎田一王、曽根凌輔も出演する。今後も出演者や企画内容の詳細については、順次発表される。（modelpress編集部）
開催日程：2026年4月5日（日）
開催時間：11時30分開場 13時開演（全て予定）
開催場所：京セラドーム大阪
【Not Sponsored 記事】
【写真】「関コレ」今日好きスペシャルステージ出演者
◆しゅんゆま・かなりのカップルら「関コレ」スペシャルステージ登場
番組内で大きな話題を呼んだカップルや注目メンバーが登場し、関西コレクションでしか見られない特別な演出を届ける。
◆「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」開催概要
開催日程：2026年4月5日（日）
開催時間：11時30分開場 13時開演（全て予定）
開催場所：京セラドーム大阪
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