「自分が一番点を取れる」21歳となった日本代表初選出FWが強気の発言 「年を取りたくない」とコメントした真意は？

「自分が一番点を取れる」21歳となった日本代表初選出FWが強気の発言 「年を取りたくない」とコメントした真意は？