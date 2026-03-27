「労わって欲しいから藤井風さん聴く」真木よう子、育児中のハプニングを告白「ただの老化バグ笑笑」
「労わって欲しいから藤井風さん聴く」真木よう子、育児中のハプニングを告白「ただの老化バグ笑笑」
俳優の真木よう子さんは3月26日、自身のInstagramを更新。「わたしだけの育児中脳内バグあるある」と題した画像を投稿し、驚きのハプニングを明かしました。
【画像】真木よう子の育児中ハプニングとは？
「もんだいないさーーー！」真木さんは「労わって欲しいから藤井風さん聴く」とつづり、1枚の画像を投稿。「わたしだけの育児中脳内バグあるある」として、歯磨き後、口をゆすいだ水を誤ってゴミ袋に吐き出してしまったエピソードを紹介しました。自身の予想外の行動に思わずフリーズしてしまったようで、疲れの中で起きた出来事をユーモラスに振り返っています。
コメントでは「マミーブレインですね わたしもやらかしてましたw」「同じようなことを当時もやったし、今もやる 育児関係ねぇ ただの老化バグ笑笑」「藤井風さん聴いてリラックスしましょう」「そういうことはよくある」「もんだいないさーーー！」など、共感やねぎらいの声が寄せられました。
さまざまな“あるある”を投稿たびたび育児や日常の“あるある”を発信している真木さん。1月20日の投稿では「え、フィニッシュの方ですよ」と題し、排水口のにおいが気になるも、パイプクリーナーを入れ過ぎてしまい、逆に強いにおいに戸惑う様子を公開。水道から流れる水を前に鼻をつまみながら見つめる姿に思わず笑ってしてしまいます。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)
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