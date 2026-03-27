『好きなYouTuber』江頭2：50が4年ぶり首位返り咲き リュウジ、佐久間宣行が躍進
オリコンニュースでは、10〜50代の男女1000人にアンケート調査を行い、毎年恒例となる『第8回好きなYouTuberランキング』を発表。その結果、【江頭2:50】による【エガちゃんねる EGA-CHANNEL】が、2022年の第4回以来となる4年ぶりに1位に返り咲いた。また、今年のTOP10も特色ある結果となった。※登録者数は3月22日時点
【2026年ランキング表】エガちゃん見事返り咲き、HIKAKINなど気になるTOP10
■還暦迎えた江頭が首位“返り咲き” YouTubeきっかけに“素の人柄”に触れたとの声も
【江頭2:50】は、2020年1月31日より【エガちゃんねる EGA-CHANNEL】を開設し、現在の登録者数は512万人を誇る。昨年7月には還暦を記念した特別企画『【還暦（祝）SP】ついにあの人が、とんでもないプレゼントを準備してやって来た』を実施。番組には、江頭の25年来の“戦友”とも言えるユースケ・サンタマリアが登場を果たし、途中、草なぎ剛もサプライズで電話出演するなど、豪華な“お祝い”となった。その後も、ナインティナインとの“家飲み”、二階堂ふみから“自宅の突撃訪問”など、話題を振りまいてきた。
20代から50代にかけて、幅広く支持されて1位に輝いた江頭。YouTubeユーザーからは「江頭さんを見るのは、特番のテレビ番組でたまにぐらいだったのですが、YouTubeを見てみると思っている人とは違いすごく誠実で面白かったです。 世代ではないので、江頭さんを見ているというより、グループYouTuberを見ているような感覚に近いです。 はじめてシリーズでは、今後くるかもしれないCMのことなど一切気にせずに、まずいものにはまずいという芸能人らしからぬリアクションが新鮮でいつも笑っています」（兵庫県／20代／男性）という声が寄せられた。
また、江頭とスタッフとの関係性について言及する意見も見受けられ「YouTubeはエガちゃんねるしか見ません！本チャンネルも、サブチャンネルも総じて面白いです。 エガちゃんねるを見て嫌な思いをしたことは一度もありません。 私の心のサプリです。 笑いあり、感動あり、下品あり。エガちゃんだけでなく、SMLDや伊藤くん、映像には映らない裏方スタッフの信頼関係が動画を通して感じられます。この先もずっと応援し続けます！」（京都府／20代／女性）との賛辞もあった。
YouTubeをきっかけとして、江頭の“素の人柄”に触れたという感想もあり「テレビで見ていた時は正直苦手に思っていました。ですがYouTubeでは、素の人柄を感じられたり、江頭さんのキャラクターを上手く生かした企画が多くて、とても面白く拝見しています。ブリーフ団をはじめとするスタッフの皆さんのキャラクターもとても良いです。これからもずっと見続けたいチャンネルです」（北海道／30代／女性）と“キャラクター”に合った企画力への評価も。
3年連続2位からの首位返り咲きに、江頭はどのようなリアクションを見せるのか。恒例となっているこの結果を受けてのブリーフ団（＝撮影スタッフ）による“突撃”動画の公開を楽しみに待ちたい。
■日々に彩り与える料理動画＆忖度なしのレビュー リュウジの魅力に支持広がる
前回は4位だった料理研究家の【リュウジ】は、順位を2つ上げて2位にランクイン。2018年11月末に【料理研究家リュウジのバズレシピ】を開設し、現在の登録者数は556万人を誇る。料理はもちろん、「忖度なし」のレビュー、有名人とのコラボなど、多彩な切り口から動画を届けている。
YouTubeユーザーに聴取したところ、レビューでの忖度のなさと相手へのリスペクトを忘れない点について「忖度やごまかしのないところ。評価が悪くても生産者や製造者に配慮はあって、いい意味で社会人の部分がある。料理が簡単。タイトルのあおりが大げさだけど、嫌味がないし納得感がある。率直だけど人が傷つくようなことは言わない」（東京都／50代／女性）との意見が。
視聴者の“日々の料理”にアイデアと彩りを与える存在にもなっており「料理が上手で、簡単で美味しいレシピをおもしろく伝えてくれて参考になります」（愛知県／30代／女性）、「料理を作る際、必ず検索してしまいます。そして、とても簡単かつリーズナブルに、そして楽しく料理を作れております。 レビュー動画も好きで思わず商品を買ってしまっております」（北海道／10代／男性）といった評価も数多く見られた。
■番組発の“スター”生み出した佐久間宣行がジャンプアップ 初登場のキヨ。にも注目
3位以下に目を移すと、前回は7位で初のトップ10入りを果たした【佐久間宣行】が、順位をさらに上げて3位に食い込む形に。4位には【よにのちゃんねる】が続き、6位には【キヨ。】が初のTOP10入りを果たした。
【佐久間宣行】は、テレビプロデューサーとしての手腕を生かし、同チャンネル発の“スター”を数多く生み出した。森脇梨々夏が「1日限定でアイドルをやりたい」という夢を佐久間に語ったことをきっかけに、森脇がリーダーとなって、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむという、同チャンネルで活躍する女性メンバーで結成された6人組アイドルグループ・DRAW▼ME（▼＝ハート）を結成。これがきっかけとなり、初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』を今年2月に開催したが、会場チケットは完売、配信チケットも爆発的な売り上げとなるなど、影響力の大きさを感じさせた。
そんな佐久間に対しては「これからの芸人さん、芸能人を輝かせるセンスはさすがです。編集も上手です。DRAW▼ME（▼＝ハート）などアイドルプロデュースやその推進力、今の自分にささってます。佐久間さんの動画観てると時間を忘れるくらいでずっと笑っていられる。そして何度も同じ動画を観てしまう」（神奈川県／40代／男性）、「さまざまな企画が面白く、芸人さんたちとの信頼関係が見えるのと、新しい人が発見されていくのが面白い」（宮城県／40代／男性）などの意見が寄せられた。
前回まで3連覇を達成していた【よにのちゃんねる】は4位に。2021年4月からスタートし、現在まで495万人のチャンネル登録者を有する同チャンネルは“オフ感”を見せてくれるレアさへの評価が集まった。「あのメンバーのゆったりとした雰囲気が癒やされて大好きです！ 本来は先輩後輩ですが、兄弟みたいな関係値がほほえましいです！」（神奈川県／30代／女性）、「先輩と後輩だけどみんな仲良しでワイワイしてて見てて楽しい、かっこいいみんなのオフ感が見れる、オフ感がかわいい」（岡山県／10代／女性）といった声が多く見られた。
ゲーム実況者の【キヨ。】は、560万人のチャンネル登録者を有しており、独特なワードセンスと楽しさに注目が集まった。「ゲーム実況で独特な言葉選びと車のブレーキ音の様な叫び声を出しているのがおもしろいから」（兵庫県／10代／女性）、「いろんなゲームを面白く楽しく配信して、長時間や短時間でも笑いが絶えないのがとても面白い」（岩手県／10代／女性）、「安定して面白い、見ていて炎上も少なくて安心感があるエンタメ」（愛知県／20代／女性）などといった意見が寄せられ、若年層を中心に支持を集めた。
江頭の首位返り咲き、リュウジ、佐久間の躍進から、新星・キヨ。の登場など、今回もさまざまな動きが見られた『好きなYouTuberランキング』。来年以降、このランキングがどう変化していくのか、注視していきたい。
■年代別TOP5
【10代】
1位：キヨ。
2位：すしらーめん《りく》
3位：江頭2:50（エガちゃんねる EGA-CHANNEL）
3位：QuizKnock
5位：HIKAKIN
5位：ブルーシー【Blue Sea】
【20代】
1位：江頭2:50（エガちゃんねる EGA-CHANNEL）
2位：よにのちゃんねる（二宮和也、中丸雄一、山田涼介、菊池風磨）
3位：さらば青春の光
4位：かまいたち
4位：キヨ。
【30代】
1位：江頭2:50（エガちゃんねる EGA-CHANNEL）
2位：リュウジ（料理研究家リュウジのバズレシピ）
3位：佐久間宣行（佐久間宣行のNOBROCK TV）
4位：さらば青春の光
5位：かまいたち
5位：キヨ。
【40代】
1位：江頭2:50（エガちゃんねる EGA-CHANNEL）
2位：リュウジ（料理研究家リュウジのバズレシピ）
3位：佐久間宣行（佐久間宣行のNOBROCK TV）
4位：かまいたち
5位：さらば青春の光
【50代】
1位：江頭2:50（エガちゃんねる EGA-CHANNEL）
2位：リュウジ（料理研究家リュウジのバズレシピ）
3位：佐久間宣行（佐久間宣行のNOBROCK TV）
4位：よにのちゃんねる（二宮和也、中丸雄一、山田涼介、菊池風磨）
5位：さらば青春の光
【調査概要】
調査時期：2026年2月18日（水）〜27日（金）
調査対象：計1000人（自社アンケートパネル【オリコン・モニターリサーチ】会員10代、20代、30代、40代、50代の男女）※普段YouTubeを1ヶ月に1回以上みる方が対象
調査方法：インターネット調査
調査機関：オリコン・モニターリサーチ
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【2026年ランキング表】エガちゃん見事返り咲き、HIKAKINなど気になるTOP10
■還暦迎えた江頭が首位“返り咲き” YouTubeきっかけに“素の人柄”に触れたとの声も
20代から50代にかけて、幅広く支持されて1位に輝いた江頭。YouTubeユーザーからは「江頭さんを見るのは、特番のテレビ番組でたまにぐらいだったのですが、YouTubeを見てみると思っている人とは違いすごく誠実で面白かったです。 世代ではないので、江頭さんを見ているというより、グループYouTuberを見ているような感覚に近いです。 はじめてシリーズでは、今後くるかもしれないCMのことなど一切気にせずに、まずいものにはまずいという芸能人らしからぬリアクションが新鮮でいつも笑っています」（兵庫県／20代／男性）という声が寄せられた。
また、江頭とスタッフとの関係性について言及する意見も見受けられ「YouTubeはエガちゃんねるしか見ません！本チャンネルも、サブチャンネルも総じて面白いです。 エガちゃんねるを見て嫌な思いをしたことは一度もありません。 私の心のサプリです。 笑いあり、感動あり、下品あり。エガちゃんだけでなく、SMLDや伊藤くん、映像には映らない裏方スタッフの信頼関係が動画を通して感じられます。この先もずっと応援し続けます！」（京都府／20代／女性）との賛辞もあった。
YouTubeをきっかけとして、江頭の“素の人柄”に触れたという感想もあり「テレビで見ていた時は正直苦手に思っていました。ですがYouTubeでは、素の人柄を感じられたり、江頭さんのキャラクターを上手く生かした企画が多くて、とても面白く拝見しています。ブリーフ団をはじめとするスタッフの皆さんのキャラクターもとても良いです。これからもずっと見続けたいチャンネルです」（北海道／30代／女性）と“キャラクター”に合った企画力への評価も。
3年連続2位からの首位返り咲きに、江頭はどのようなリアクションを見せるのか。恒例となっているこの結果を受けてのブリーフ団（＝撮影スタッフ）による“突撃”動画の公開を楽しみに待ちたい。
■日々に彩り与える料理動画＆忖度なしのレビュー リュウジの魅力に支持広がる
前回は4位だった料理研究家の【リュウジ】は、順位を2つ上げて2位にランクイン。2018年11月末に【料理研究家リュウジのバズレシピ】を開設し、現在の登録者数は556万人を誇る。料理はもちろん、「忖度なし」のレビュー、有名人とのコラボなど、多彩な切り口から動画を届けている。
YouTubeユーザーに聴取したところ、レビューでの忖度のなさと相手へのリスペクトを忘れない点について「忖度やごまかしのないところ。評価が悪くても生産者や製造者に配慮はあって、いい意味で社会人の部分がある。料理が簡単。タイトルのあおりが大げさだけど、嫌味がないし納得感がある。率直だけど人が傷つくようなことは言わない」（東京都／50代／女性）との意見が。
視聴者の“日々の料理”にアイデアと彩りを与える存在にもなっており「料理が上手で、簡単で美味しいレシピをおもしろく伝えてくれて参考になります」（愛知県／30代／女性）、「料理を作る際、必ず検索してしまいます。そして、とても簡単かつリーズナブルに、そして楽しく料理を作れております。 レビュー動画も好きで思わず商品を買ってしまっております」（北海道／10代／男性）といった評価も数多く見られた。
■番組発の“スター”生み出した佐久間宣行がジャンプアップ 初登場のキヨ。にも注目
3位以下に目を移すと、前回は7位で初のトップ10入りを果たした【佐久間宣行】が、順位をさらに上げて3位に食い込む形に。4位には【よにのちゃんねる】が続き、6位には【キヨ。】が初のTOP10入りを果たした。
【佐久間宣行】は、テレビプロデューサーとしての手腕を生かし、同チャンネル発の“スター”を数多く生み出した。森脇梨々夏が「1日限定でアイドルをやりたい」という夢を佐久間に語ったことをきっかけに、森脇がリーダーとなって、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむという、同チャンネルで活躍する女性メンバーで結成された6人組アイドルグループ・DRAW▼ME（▼＝ハート）を結成。これがきっかけとなり、初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』を今年2月に開催したが、会場チケットは完売、配信チケットも爆発的な売り上げとなるなど、影響力の大きさを感じさせた。
そんな佐久間に対しては「これからの芸人さん、芸能人を輝かせるセンスはさすがです。編集も上手です。DRAW▼ME（▼＝ハート）などアイドルプロデュースやその推進力、今の自分にささってます。佐久間さんの動画観てると時間を忘れるくらいでずっと笑っていられる。そして何度も同じ動画を観てしまう」（神奈川県／40代／男性）、「さまざまな企画が面白く、芸人さんたちとの信頼関係が見えるのと、新しい人が発見されていくのが面白い」（宮城県／40代／男性）などの意見が寄せられた。
前回まで3連覇を達成していた【よにのちゃんねる】は4位に。2021年4月からスタートし、現在まで495万人のチャンネル登録者を有する同チャンネルは“オフ感”を見せてくれるレアさへの評価が集まった。「あのメンバーのゆったりとした雰囲気が癒やされて大好きです！ 本来は先輩後輩ですが、兄弟みたいな関係値がほほえましいです！」（神奈川県／30代／女性）、「先輩と後輩だけどみんな仲良しでワイワイしてて見てて楽しい、かっこいいみんなのオフ感が見れる、オフ感がかわいい」（岡山県／10代／女性）といった声が多く見られた。
ゲーム実況者の【キヨ。】は、560万人のチャンネル登録者を有しており、独特なワードセンスと楽しさに注目が集まった。「ゲーム実況で独特な言葉選びと車のブレーキ音の様な叫び声を出しているのがおもしろいから」（兵庫県／10代／女性）、「いろんなゲームを面白く楽しく配信して、長時間や短時間でも笑いが絶えないのがとても面白い」（岩手県／10代／女性）、「安定して面白い、見ていて炎上も少なくて安心感があるエンタメ」（愛知県／20代／女性）などといった意見が寄せられ、若年層を中心に支持を集めた。
江頭の首位返り咲き、リュウジ、佐久間の躍進から、新星・キヨ。の登場など、今回もさまざまな動きが見られた『好きなYouTuberランキング』。来年以降、このランキングがどう変化していくのか、注視していきたい。
■年代別TOP5
【10代】
1位：キヨ。
2位：すしらーめん《りく》
3位：江頭2:50（エガちゃんねる EGA-CHANNEL）
3位：QuizKnock
5位：HIKAKIN
5位：ブルーシー【Blue Sea】
【20代】
1位：江頭2:50（エガちゃんねる EGA-CHANNEL）
2位：よにのちゃんねる（二宮和也、中丸雄一、山田涼介、菊池風磨）
3位：さらば青春の光
4位：かまいたち
4位：キヨ。
【30代】
1位：江頭2:50（エガちゃんねる EGA-CHANNEL）
2位：リュウジ（料理研究家リュウジのバズレシピ）
3位：佐久間宣行（佐久間宣行のNOBROCK TV）
4位：さらば青春の光
5位：かまいたち
5位：キヨ。
【40代】
1位：江頭2:50（エガちゃんねる EGA-CHANNEL）
2位：リュウジ（料理研究家リュウジのバズレシピ）
3位：佐久間宣行（佐久間宣行のNOBROCK TV）
4位：かまいたち
5位：さらば青春の光
【50代】
1位：江頭2:50（エガちゃんねる EGA-CHANNEL）
2位：リュウジ（料理研究家リュウジのバズレシピ）
3位：佐久間宣行（佐久間宣行のNOBROCK TV）
4位：よにのちゃんねる（二宮和也、中丸雄一、山田涼介、菊池風磨）
5位：さらば青春の光
【調査概要】
調査時期：2026年2月18日（水）〜27日（金）
調査対象：計1000人（自社アンケートパネル【オリコン・モニターリサーチ】会員10代、20代、30代、40代、50代の男女）※普段YouTubeを1ヶ月に1回以上みる方が対象
調査方法：インターネット調査
調査機関：オリコン・モニターリサーチ
【オリコンランキングご利用上のご注意】
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