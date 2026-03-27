今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫の遊び風景。鳥のおもちゃと向き合う猫ちゃんは、投稿主さんが期待していたものとは少し違った遊び方を始めたそうです。投稿はThreadsにて、2.8万回以上表示。いいね数は2000件を超えていました。

【動画：鳥のおもちゃを見つめる猫→次の瞬間……予想と違う『優しすぎる遊び方』】

期待と違った遊び方

今回、Threadsに投稿したのは「CHIZURU」さん。

投稿には、爪とぎの上に置かれた鳥のおもちゃと向き合っていた猫ちゃんの姿。ジィーっと鳥のおもちゃを見つめており、いまにも飛び掛かって遊びそうな雰囲気だったみたいです。

しかし、その後の猫ちゃんの行動は投稿主さんが思っていた遊び方とはだいぶ違った模様。なんと猫ちゃん、飛び掛かるわけでも噛みつくわけでもなく、鳥のおもちゃを手でちょいちょいと回し始めたのだとか。鳥のおもちゃは回され続け、くるっと一回転。なんともお上品な遊び方ですね。

微笑ましい遊び方に猫好きもほっこり

やさしい仕草で鳥のおもちゃと遊んでいた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「やさし～～～く一回転させるだけの戯れ」「トントン相撲的な。かわいい。」「可愛い遊び方ですね～」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きたちが、猫ちゃんのやさしい遊び方を見てほっこり癒されたみたいです。

今日も猫ちゃんは、お気に入りのおもちゃをやさしく回しているのかもしれません。

写真・動画提供：Threadsアカウント「CHIZURU」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。