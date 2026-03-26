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KITTE大阪（大阪市北区）4階に3月5日、「和カフェ Tsumugi（ツムギ） KITTE大阪店」がオープンした。シンガーソングライターむんむが実食リポートする。

運営は、飲食チェーン「PRONTO（プロント）」や「ワインの酒場。Di PUNTO（ディプント）」などを展開するプロントコーポレーション（東京都港区）。「和と洋の融合」をテーマに、種類豊富な和スイーツを提供する「和カフェ Tsumugi」。KITTE大阪店は全国20店舗目で、大阪では近鉄あべのハルカス店に続く2店舗目となる。

メニューは、厳選したスイーツを少しずつ楽しめる人気の「和のアフタヌーンティー～紬の贅沢スイーツ食べ比べ～」（2,310円）をはじめ、「天然水の削り氷 桜もちみるく」（1,485円）、「モンブランパンケーキ～ほうじ茶クリームと黒蜜添え～」（1,485円）などを用意する。

営業時間は11時～21時。

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