家がキレイな人の「散らからない冷蔵庫収納」3つ。棚ごとに役割を決めて、5人家族でもすっきり
冷蔵庫の中がいつの間にかパンパンになってしまう人も多いはず。毎日使う場所だからこそ、食べ物が見つけにくいと小さなストレスになりますよね。そこで、冷蔵庫がすっきり片付く収納ルールを紹介します。ここでは、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんに教えてもらいました。
子どもが成長し、「つめ込まない冷蔵庫」に変えた
暮らしや家族の成長に合わせて、少しずつ冷蔵庫収納も変化しています。子どもが小さい頃は、とにかく「食材を多めにストックすること」が安心材料でした。
ですが、今は子どもが食べ盛りで、使いきるサイクルが早くなったこともあり、冷蔵庫に「つめ込まない」ことを大切にしています。
1：同じタイミングで使うものは一緒に収納する
冷蔵庫が散らかる原因のひとつは、どこになにを置くか決まっていないことです。そこでわが家では、食べ物をグループごとにしまっています。
たとえば、パンを食べるときに使う、ジャム・バター・スプーン。こちらは一緒のケースに収納しています。1つのケースにまとめれば、簡単にアイテムを運び込めて、片付けも1か所に集めて戻すだけ。あちこち移動する手間が省けます。
こうすることで、なにがどこにあるかがひと目でわかるようになり、家族も自然と同じ場所に戻しやすくなりました。
2：食べ物は「1段＝1カテゴリ」でしまう
冷蔵庫収納で意識しているのが「1段＝1カテゴリ」にすることです。わが家の冷蔵庫は、棚ごとに役割を決めています。
・1段目：つくりおきや、いただきものなどを置く予備スペース
・2段目：よく使う食材
・3段目と4段目：子どもがよく食べるもの
とくに子どもたちの手が届く高さには、ひとまとめにした「パンセット」や「ご飯のお供セット」、納豆や豆腐などを収納しています。こうしておくと、自分たちで食べ物を取り出せるので、朝食の準備もかなりラクになりました。
また、1段目は、つくりおきやいただきものを置く「予備スペース」にしています。わが家は月1回キャンプに行くのが趣味で、前日にはキャンプ用の食材をここにまとめて収納。つめ忘れ・持ち忘れの防止にもなって助かっています。
3：棚に余白を残す
以前はあいているスペースを見ると「まだ入るかも」と食材をつめ込んでいました。ですが、冷蔵庫に入れすぎると、なにが入っているかわからなかったり、食品ロスが増えたり、掃除しにくいといったデメリットが増えてしまいます。
そのため今は、あえて棚に余白を残すことを意識しています。余白があることで、
・買い物したあとも収納がラクちん
・家族が冷蔵庫を使いやすい
・食材管理がしやすい
というメリットが生まれ、冷蔵庫が散らかりにくくなりました。
冷蔵庫が自然と整い、探す手間も省けた
家事の効率を考えるようになって感じるのは、がんばらなくても整う仕組みの大切さです。
・同じタイミングで使用するものは一緒に収納
・1段＝1カテゴリにする
・余白を残す
この3つを意識するだけで、自然と整いやすくなりました。冷蔵庫は毎日使う場所だからこそ、「中身を探さない冷蔵庫」を目指してみてはいかがでしょうか。