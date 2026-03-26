グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、撮影の裏側を公開し注目を集めている。

【映像】瀬戸環奈のバスローブ姿や水着姿&撮影の裏側（複数カット）

身長170cm、バスト101、ウエスト59、ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月に「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューした瀬戸。2025年1月にはセクシー女優として衝撃のデビューも飾っていた。

SNSでは、胸元を大胆に開けたバスローブ姿や、紐を外した黄色いビキニショットなど、スタイル際立つセクシーショットの数々を公開。「スタイルがエゲツない」「こ、これはすごい！」と反響も寄せられていた。

撮影の裏側を公開し反響

2026年3月23日にはYouTubeチャンネルを更新し、表紙を務めた電子書籍『ヤングジャック』のグラビア撮影の裏側を公開。キッチンで白いシャツをはだけさせた姿や、グラビアでは初だというメガネを付けてニットをまくり上げた撮影風景も披露した。

この投稿には「たまらんねえ」「神回決定ですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）