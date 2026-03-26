UNFAIR RULEが、畑芽育&志田未来ダブル主演ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットにて4/12スタート）の主題歌として「きずなごと」を書き下ろしたことがわかった。

本楽曲は、主人公たちが抱える心の葛藤や言葉にならない感情を掬い取りながら、実体験のみを歌う山本珠羽自身の過去の失敗や後悔などを歌詞にUNFAIR RULEらしい表現として落とし込んでいる。アレンジャーにはNaoki Itai氏を迎え、楽曲構成やサウンドプロダクションに関して更なる進化・深化を感じることができる、新たなステージへと躍進するUNFAIR RULEを明示した1曲だ。

本日よりドラマ予告編が公開となっており、楽曲の一部を聴くことができる。また、W主演の畑芽育と志田未来、UNFAIR RULE、プロデューサー松崎智宏からの主題歌「きずなごと」へのコメントも到着している。

ドラマは、とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田未来）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない二人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマだ。

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■主題歌コメント

■畑芽育

初めて楽曲を拝聴した際、作品のテーマに寄り添った歌詞、そして、切なさの中に愛情や温かさを感じるメロディーに深く心を動かされました。主演としてこの作品に携わる中で、主題歌が作品にもたらす力や影響の大きさを実感しているからこそ、このような素敵な楽曲に彩っていただけることを大変嬉しく思っています。「きずなごと」とともに、『エラー』の世界をより多くの方に届けられることを楽しみにしております。

■志田未来

初めてこの「きずなごと」を聴いたときに、幸せになりたいと、もがきながらも、自分と向き合いきれない不器用さや、赦したいのに赦せないという葛藤などが、ユメや未央の感情とリンクし、胸がぎゅっとなりました。

言葉にできない弱さや迷いにそっと寄り添ってくれる楽曲「きずなごと」が『エラー』の世界観をより深くしてくれていると感じました。

■UNFAIR RULE

初めての書き下ろしだったのですが、ユメと未央の２人の気持ちをどうまとめようかとすごく悩みました。ドラマの台本を読ませてもらった時、２人はどう自分と向き合っていくのだろう自分だったらどうするだろうとたくさん考えました。

本当は、自分が一番自分の味方でいていいはずなのに、周りの目が気になったり、過去の失敗との向き合い方がわからなくて、自分を責め続けてしまったり。私自身も、どれだけ小さな失敗でも、どれだけ昔のことでも思い出してしんどくなってしまうことがあります。だから２人の気持ちを汲みながら、私自身が体験してきた気持ちとも重ねて歌詞を書きました。この曲を聴いて、最悪の決断が頭をよぎる前に、失敗した過去を消そうとするのではなく、「あの時の自分」をいつか許せるように。過去の自分も含めて「今の自分なんだ」と思いながら生きていこう、そう思ってもらえたら嬉しいです。

自分の気持ちに寄り添って、時には叱ってあげられるのは自分しかいない。向き合うことも、逃げることも、自分のための選択だと思います。このドラマから、後悔や悲しい気持ちともちゃんと手を繋いで生きていかなきゃな、と私自身も思わせてもらいました。

「エラー」を観て、２人に重ねて聴く「きずなごと」。自分自身と向き合いながら聴く「きずなごと」。どちらも、それぞれの解釈で大切に聴いてもらえたら嬉しいです。

■松崎智宏 プロデューサー

UNFAIR RULEの皆さんは、一度ご自分の世界に落とし込んだテーマを再構築して、より手の届きやすいクリエイティブを創造することにとっても長けてらっしゃるんだと感じました。言葉としての聴き心地、音としての耳当たり、楽曲全体としての印象の残し方、そしてドラマ「エラー」との親和性。どれも素晴らしいマッチングで、“きずなごと”を初めて聴いた時、ドラマ「エラー」で描きたいと考えている世界が、ぐっと彩を増したようでした。早く、多くの皆様に作品を届け観ていただきたいと期待感が膨らみました。切ないのに解放感があり、ドラマにもう一つ大きな柱を立ててくださるような素敵な主題歌を作ってくださったことに感謝申し上げます。

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なお、この発表に合わせて新アーティスト写真とロゴも解禁された。アーティスト写真は前回に引き続き永峰拓也が撮影、ロゴ制作は「誰かの彼女になっても」MVのアートワークも担当したchiaki koharaが手掛けている。そのほか楽曲リリース情報などの詳細は後日発表予定。

UNFAIR RULEは今月より＜UNFAIR RULE “Forgive me for being me” tour＞と題した全国ツアーを開催する。ワンマン、対バンを含む全22公演の開催が決定しており、神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに、地元岡山・CRAZYMAMA 2ndRoomの2days公演ほか、11月22日の大阪・心斎橋BIGCATや11月25日の東京・Spotify O-EAST、そして北は北海道、南は沖縄までを含むUNFAIR RULEとしては最大規模の全国ツアーとなっている。

■UNFAIR RULE「きずなごと」

※ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット ドラマ『エラー』主題歌

リリース情報等の詳細は後日解禁

■ドラマ『エラー』

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット

2026年4月12日(日) よる10時15分スタート

★放送終了後、TVerで見逃し配信 U-NEXT、Prime Videoで全話配信 【ドラマ公式HP/SNS】

公式HP https://www.asahi.co.jp/drama_error/ 【キャスト＆スタッフ】

出演 畑芽育 志田未来

藤井流星 坂元愛登 北里琉 原田龍二 菊川怜 榊󠄀原郁恵 岡田義徳 栗山千明

脚本 弥重早希子

音楽 jizue

演出 山本大輔 的場政行

主題歌 UNFAIR RULE 「きずなごと」（スピードスターレコーズ）

チーフプロデューサー 松崎智宏

プロデューサー 寺川真未 比屋根り子 川西琢 山崎宏太 綾川由里絵（エー・ビー・シー リブラ）

制作協力 エー・ビー・シー リブラ

制作著作 ABCテレビ

■＜UNFAIR RULE “Forgive me for being me” tour＞

2026年

4月29日（水・祝）神奈川・F.A.D YOKOHAMA. 開場18:30 / 開演19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：F.A.D YOKOHAMA 045-663-3842

5月16日（土）福島・郡山hip shot Japan 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

6月5日（金）青森・八戸ROXX 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

6月7日（日）北海道・札幌BESSIE HALL 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：WESS info@wess.co.jp

6月19日（金）愛知・名古屋THE BOTTOM LINE 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション（052-320-9100）

6月26日（金）兵庫・music zoo KOBE 太陽と虎 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 ※土日祝休）

7月11日（土）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 <平日12:00〜17:00>

7月12日（日）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 <平日12:00〜17:00>

7月17日（金）沖縄・沖縄 Output 開場18:30 / 開演 19:00 ※対バンあり

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

7月19日（日）鹿児島・鹿児島SR HALL 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

7月20日（月・祝）長崎・長崎 STUDIO DO! 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

8月1日（土）長野・松本ALECX 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：松本ALECX 0263-38-0050

8月2日（日）岐阜・柳ヶ瀬ants 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

8月9日（日）奈良・奈良NEVERLAND 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 ※土日祝休）

9月6日（日）福岡・BEAT STATION 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

9月11日（金）高松・高松 DIME 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）

9月12日（土）愛媛・愛媛 Double-u Studio 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：デューク松山 089-947-3535（平日11:00〜17:00）

9月19日（土）石川・金沢 vanvanV4 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：vanvanV4 Tel : 076-223-7565 Mail：kanazawavanvanv4@yahoo.co.jp”

9月26日（土）広島・広島 CAVE-BE 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：YUMEBANCHI(広島). 082-249-3571 <平日12:00〜17:00>

10月9日（金）仙台・仙台MACANA 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

11月22日（日）大阪・心斎橋BIGCAT 開場 17:00 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 ※土日祝休）

11月25日（水）東京・Spotify O-EAST 開場18:00 / 開演19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：Spotify O-EAST 03-5458-4681 チケット情報 https://eplus.jp/unfairrule/