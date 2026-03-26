◇第98回選抜高校野球大会第8日 2回戦 山梨学院 3―1 大垣日大（2026年3月26日 甲子園）

山梨学院が大垣日大（岐阜）に3―1で逆転勝ちし、2年ぶりにベスト8入りした。1回戦に続いて先発した左腕の渡部瑛太（2年）が初回に先制ソロを被弾も、9回1死まで3安打2四死球6三振1失点と力投。打線は6回に3番・金子舜（2年）の中前適時打で追いつき、7回には1番・石井陽昇（3年）が中前2点適時打を放って勝ち越した。

長崎日大との1回戦で本塁打を放ちながら、一塁守備で左手首を痛め「左橈骨（とうこつ）遠位端骨折」と診断された今秋ドラフト候補右腕の主将・菰田陽生（こもだ・はるき、3年）は包帯を巻いてベンチ入り。試合前ノックではボールボーイ、試合中は伝令を務めるなどチームを引っ張った。

吉田洸二監督はテレビインタビューに「5回まで普段見せないようなミスが続きまして、菰田がいなくても俺たちが頑張るんだという思いが空回りしてしまって」と明かし、「でも、6回以降は私自身も仲間のために空回りする選手が愛おしく思えて、急に笑顔になって、ベンチも何となくそこからリズムが出てきたゲームでした」と振り返った。

打線は相手先発左腕・谷之口翔琉（3年）のカーブに苦しみ、「スイングを止められたというか、狙っていてもバットが出ないってぐらい相手投手がよかった。こちらの重い気持ちも前半重なってしまって厳しい展開でした」という。6回も無死一、三塁から二盗失敗と好機をつぶしかけたが、金子が貴重な同点打。「微妙にランナーのスタートが遅かったり、どうしてもチグハグしてたんですけど、金子選手の1本であそこから硬さが取れたかなと思う」と息をついた指揮官は、勝ち越し打の石井についても「最初（3回）にけん制でアウトになってしまったんですけど、石井選手は切り替えが早いので、もしかしたらという期待はありました」と称賛した。9回1死二塁で渡部が2ストライクと追い込んだ場面で2番手・木田倫太朗（3年）を送り込んだ継投については「あのまま行ってもいいかなってというのもあったんですけど、木田投手への信頼が私たち厚いものですから、せっかく木田という最上級生がいるので任せました」と説明した。