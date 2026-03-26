健康管理の目安として知られているのが「適正体重」です。例えば、身長170センチの人の場合、適正体重は約64キロですが、この体重を超えた場合、ダイエットに取り組んだ方がよいのでしょうか。適正体重の計算方法や基準となる考え方や、適正体重を超えた場合にダイエットを検討すべきかどうかなどについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。

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Q.そもそも、適正体重の計算方法について、教えてください。また、日常生活ではできるだけ適正体重を維持するのが望ましいのでしょうか。

松田さん「適正体重の計算式は『身長（m）×身長（m）×22=適正体重』です。身長170センチの人であれば、約64キロが適正体重になります。この重さのBMI（肥満指数）は『22』になるので、標準的で健康的な体重です。

なお、身長160センチの人の場合、健康的なBMI『22』に当たる体重は約56キロになります。女性の中には『もうちょっと痩せたい』と50キロくらいを目指す人もいらっしゃると思うのですが、痩せても太ってもいない、標準的な体重です」

Q.適正体重を超えたらダイエットした方がよいのでしょうか。

松田さん「許容範囲としての健康体重は、適正体重の『プラス5パーセント程度』までとされています。先ほどの『170センチ、64キロ』の例でいえば、約67キロまでが許容範囲です。それ以上になったら、食事を見直す必要があります。

ただし、BMIはあくまで身長と体重だけで計算するため、体脂肪率など他の要素は加味されません。特に筋肉質な人には、体重があっても体脂肪率が低いケースがあるので、体脂肪率も合わせてチェックするとよいでしょう。体脂肪率が20パーセント台でキープできていれば、そこまでハードなダイエットをしなくても大丈夫です」

Q.加齢に伴い、太りやすくなる人が多いと思います。常に適正体重を維持することは可能なのでしょうか。そのためには、どのような取り組みが求められるのでしょうか。

松田さん「年齢を重ねても体重をキープしてる人の多くが、体重を量ることを日々の習慣にしています。決まった時間に量って、体重が増えていたら菓子を控えたり、夕食を軽めにしたり、その日の食事内容を見直します。0.5〜1キロ程度であれば比較的すぐに戻せるので、早めに行動するのがポイントです。

運動習慣がある人も太りにくいです。週に1〜2回は歩いて買い物に行くなど、軽い運動を取り入れてみましょう。

また、体重が増えていなくても、加齢とともにおなかが出てくるものです。普段はゆったりとした服を着ている人も、外出時にはジーンズのようにタイトな服を選んだり、定期的に自分の体型を鏡でチェックしたりするとよいでしょう」

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適正体重は健康状態を判断する一つの目安であり、わずかに超えたからといって必ずしもダイエットが必要とは限りません。重要なのは体脂肪率や生活習慣、年齢による変化を踏まえて総合的に判断すること。無理に体重を落とすのではなく、日常生活の中で無理なく適正体重を意識することが、健康維持につながります。