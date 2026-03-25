合意できず

百貨店大手のそごう・西武は２５日、西武渋谷店（東京都渋谷区）を９月末に閉店すると発表した。

周辺の商業施設との競争で収益が悪化し、再開発を巡って地権者と賃貸借契約で合意できなかった。かつて「若者文化の発信地」だった同店は半世紀を超える歴史に幕を下ろし、若者の街・渋谷から当面、百貨店が消えることになる。（石川泰平）

営業を終了するのは、婦人服や化粧品などを扱う「Ａ館」と紳士服などの「Ｂ館」など。周辺の再開発を巡り、２０２４年７月に土地と建物を所有する地権者から、店舗の明け渡しを求める通知を受け、賃貸借契約の継続に向けて交渉を続けていたが、合意できなかった。自社で所有する隣接の「ロフト館」や、無印良品が入る「モヴィーダ館」は営業を続ける。

そごう・西武は「当社の要望はかなわなかった。お客様、地域の皆様、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げる」とコメントを発表した。渋谷店の従業員２３０人は配置転換で雇用を継続する。

売上高４分の１

西武渋谷店は旧セゾングループの旗艦店として１９６８年にオープンした。エルメスなど海外の有名ブランドの導入に加え、若手日本人デザイナーの発信に注力して「ＤＣブランド」ブームの先駆けとなった。

売上高は９０年度にピークの９６７億円を記録した。同じ旧セゾングループのパルコが７３年に開業した渋谷パルコとともに、渋谷の流行やファッション文化の中心的な役割を担ってきた。

相次ぎ閉店

しかし渋谷駅周辺では、２０１２年に複合商業施設「渋谷ヒカリエ」が開業するなど再開発が本格化。１９年には「渋谷スクランブルスクエア」が開業した。消費者の百貨店離れやインターネット通販との競争もあり、売上高は２５年度に２３４億円とピークの４分の１に減少し、１６年度からは営業赤字が続いていた。

そごう・西武は、渋谷店の閉店で都内の店舗は西武池袋本店の１店舗だけとなり、経営資源を集中させる方針だ。ただ池袋店は現在改装中で年内に全面オープンする予定だが、家電量販店「ヨドバシカメラ」の出店に伴い、百貨店の売り場面積は半減させる。

渋谷駅周辺では、東急百貨店が２０年に東横店を、２３年に本店を閉店した。いずれも再開発で複合ビルへの建て替えが進んでいる。親会社の東急などは百貨店の再出店を明言しておらず、渋谷に百貨店が一つも残らない可能性がある。

消費文化に詳しいニッセイ基礎研究所の久我尚子上席研究員は「一部の百貨店は、訪日客需要や外商で存在感を保っているが、若年層を中心にブランドや体験重視の消費行動が広がり、総合型業態は選ばれにくくなった。商業施設やエンタメが集積する渋谷では特に顕著だ」と指摘する。