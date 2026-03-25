3月22日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMTO DAYS』の完成披露試写会がおこなわれた。この試写会で目黒が着ていた “アイテム” が、思わぬ反響を呼んでいる。

『SAKAMOTO DAYS』は、『週刊少年ジャンプ』で連載中の漫画を実写化したもの。過去に最強の殺し屋として恐れられた主人公が、結婚を機に引退して家族と幸せな日々を送っていたところ、次々に悪党に襲われる物語。目黒が主人公を演じ、4月29日に公開となる。

「試写会は、東京・六本木のTOHOシネマズ六本木ヒルズで開催されました。現在、目黒さんはハリウッド制作ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影でカナダに滞在中のため、リモートで参加。

画面には、長く伸ばした髪を束ねた目黒さんが映り、『坂本商店』とデザインされたグリーンのTシャツに、ベージュのカーディガンを羽織っていました」（スポーツ紙記者）

目黒は、2024年にイタリアの高級ファッションブランド「FENDI」のジャパンブランドアンバサダーに就任し、ハイブランドなコーディネートを披露することも多い。ただ、この日着ていたアイテムは、というと……。

「『坂本商店』のデザインTシャツは、ファストファッションブランド『GU』とコラボして発売された『グラフィックT サカモトデイズ』、上に羽織っていたカーディガンも『リリヤーンクルーネックカーディガン』という商品です。

Tシャツは990円、カーディガンは1490円。この試写会後、SNSではカーディガンを買い求める人の声が多数あがっているのです」（芸能記者）

実際、Xでも、

《めめが着てたGUのカーディガン可愛くて金銭的にもいけると思ってオンラインで買おうと思ったら売り切れでおわた》

《めめ売れなのかわかりませんがすでに全サイズ売り切れ》

《GUのカーディガンがネットだと売り切れで再入荷待ち》

など、カーディガンが売り切れになったことを嘆く声が聞かれている。都内のGU店舗スタッフも、“めめ効果” への驚きを口にする。

「GUには、『ORDER＆PICK』というアプリで注文できるシステムがあるのですが、23日の夜から注文が殺到し、夜のうちに在庫すべてご購入いただきました。目黒さんが着用していたカーディガンと同じ色のLサイズが人気です。いまは全国の店舗すべてで売り切れです。

もともとこの商品は、定価から売価変更、つまり値引きされて売られていました。正直、ここ数週間はまったく動きがなく、“売れてない商品” だったのです。だからこそ、今回の爆売れの衝撃が大きいです」

試写会を境に “一夜の激変” が起きたようだ。Snow Manは2026年1月でデビュー6周年を迎え、グループ、個人ともにドラマやバラエティ番組で露出を増やしている。グループ内で高い人気を誇る目黒だが、今回の売れ方は特筆するものがあるという。

「STARTO ENTERTAINMENTのアイドルは、熱量の高いファンも多く、彼らがテレビで身に着けた服やアクセサリーを買い求めるケースは少なくありません。

ただ、今回、目黒さんは海外滞在中で、リモートでの参加でした。舞台あいさつ当日、目黒さんのInstagramのストーリーズで衣装をアップしていたとはいえ、庶民的ブランドの商品がここまで注目されるのは驚異的といえるでしょう」（前出・芸能記者）

海外にいてもなお、市場を動かす “めめ売れ” 恐るべし。