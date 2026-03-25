大阪府警、警察バイク部隊に『BMW F 900 XR』導入 ひったくりや車上ねらいなどの街頭犯罪対策に一役
ビー・エム・ダブリューは25日、スポーツ走行性能と長距離走行性、安全性能にも優れる機能を備えた、BMW Motorrad『BMW F 900 XR（エフ・キュウヒャク・エックスアール）』を、「スカイブルー隊」専用のパトロール・バイクとして大阪府警察に納入したことを発表した。
【別カット】青がかっこいい…犯罪抑止に活躍してくれそうなBMW Motorrad『BMW F 900 XR』
大阪府警察では、1997年からひったくりや車上ねらいなどの街頭犯罪対策として、青色の車体が特徴の警察バイク部隊「スカイブルー隊」を運用している。
BMWの先端技術を搭載した『BMW F 900 XR』は、2020年2月の販売開始以降、力強い走行性能を誇る並列2気筒エンジンで、アクティブな走行からツーリングまで楽しめ、車両の安定性を高めるアンチ・ホッピング・クラッチ、急激なスロットル操作やシフト・ダウンの際に発生しやすいリヤ・ホイールのスリップを軽減するエンジン・ドラッグ・トルク・コントロール（MSR）など、高い安全性を実現する装備などから人気を博している。
『BMW F 900 XR』は、輸入二輪車ブランドで初めて、大阪府警察が運用するパトロール・バイクとして納入され、2026年度中に運用が開始される予定となっている。
【別カット】青がかっこいい…犯罪抑止に活躍してくれそうなBMW Motorrad『BMW F 900 XR』
大阪府警察では、1997年からひったくりや車上ねらいなどの街頭犯罪対策として、青色の車体が特徴の警察バイク部隊「スカイブルー隊」を運用している。
『BMW F 900 XR』は、輸入二輪車ブランドで初めて、大阪府警察が運用するパトロール・バイクとして納入され、2026年度中に運用が開始される予定となっている。