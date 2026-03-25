お笑い芸人狩野英孝（44）がXで過去に投稿したポストをめぐる“謎の現象”が、SNS上で話題となっている。

話題となっているのは、狩野が「大阪へやってきました 久しぶりにジャルジャルさんと仕事です」と報告したポスト。内容は通常のものだが、投稿日時が「午後11：07・1992年9月2日」と表示されている。

Xの前身であるツイッターのサービス開始日は2006年3月21日であることから、狩野のポストはそれ以前に投稿されていたことになる。また、1992年9月の時点で狩野は10歳。芸人として活動開始する10年以上も前のことで、ジャルジャルの2人もコンビ結成していない。また、このポストだけでなく、しずるの純とやりとりした別のポストでも、投稿日時が「午後7：40・1998年9月2日」と表示されている。

何らかのバグとみられるが、この珍現象に「狩野英孝」「笑いの神」などのワードがトレンド入り。「奇跡がこの男に集まっている」「さすが笑いの神に愛された男」「えいこーちゃん過去にタイムトラベルしてんの？バックトゥーザフューチャーやんwwwこの年mixiすらないやん」「え、エイコーちゃんついにXも破壊したん・・・？」などといった声が続々とあがっている。