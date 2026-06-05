お笑い芸人の狩野英孝（44）が5日、自身のXを更新。顔はめパネルでの一幕をつづった投稿に“ツッコミ”が相次いでいる。【写真】発想が天才すぎて…多くのフォロワーを困惑させた狩野英孝の投稿狩野は「顔はめパネル、やっぱ自撮りじゃ厳しいか‥」と投稿し、海女が描かれたパネルに顔をはめる自身の姿を公開したが、距離感が足りず、どこか窮屈そうな表情を見せている。この投稿には「どうやって撮ったん？ww」「それを自撮