5児の母・辻希美、長女・希空の“反抗期”→夫・杉浦太陽が泣きそうに「小6から中1ぐらいがもうピークで…」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの辻希美（38）が、25日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に出演。子どもの反抗期について明かした。
【写真】大きくなってる！「愛してるよぉ〜」次男13歳の誕生日会ショットを公開した辻希美
「春休み満喫 遠足ウィーク！」と題し、スタジオを飛び出してさまざまな場所でロケを行う今週。5人目誕生で育休中だった辻は、301日ぶりに同番組に出演し、手料理をふるまうことに。唐揚げ、豚汁、筑前煮に舌つづみを打ちつつ、トークを展開していると話題は辻の料理の話に。
辻は、自分のものはレンチンや出前もとると明かしつつ、「ただ子どもに対しては、反抗期でご飯作ることしかできなくなっちゃった時期があって」と思わぬ過去を告白。「なんか親なんてみたいな、もう拒否をされちゃうから、それでもなんかできることって、ご飯作ることしかなくて。だから、ご飯だけは、もうとにかく子どもに対してちゃんと作ってあげたいとは思ってて」と本音を明かした。
3番目の13歳の次男が、現在絶賛反抗期中だと明かし、MCのハライチ・岩井勇気から「攻略法はあるの？」と聞かれると「いや、もうその子によって違くて…」と経験談を話し始め、「長女の時はもう長くて2年ぐらい。口きかない時期。小6から中1ぐらいがもうピークで。でもそん時もとりあえずご飯作って、部屋の前置いて、なくなってるか残ってるかを確認して。みたいな感じで…」と長女・希空の意外な反抗期について明かした。
そんな経験から辻は「なんか作れることが幸せだと思って。作って喜んで食べてもらうことが幸せだと思って…」という境地に達したと説明。「ご主人はどんな感じ？」と聞かれると「長女の時は初めてだったんで、結構もう泣きそうになってましたし。ショックもでかいし、ちょっとイライラもしちゃうというか」と大変だったことを明かした。
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「春休み満喫 遠足ウィーク！」と題し、スタジオを飛び出してさまざまな場所でロケを行う今週。5人目誕生で育休中だった辻は、301日ぶりに同番組に出演し、手料理をふるまうことに。唐揚げ、豚汁、筑前煮に舌つづみを打ちつつ、トークを展開していると話題は辻の料理の話に。
3番目の13歳の次男が、現在絶賛反抗期中だと明かし、MCのハライチ・岩井勇気から「攻略法はあるの？」と聞かれると「いや、もうその子によって違くて…」と経験談を話し始め、「長女の時はもう長くて2年ぐらい。口きかない時期。小6から中1ぐらいがもうピークで。でもそん時もとりあえずご飯作って、部屋の前置いて、なくなってるか残ってるかを確認して。みたいな感じで…」と長女・希空の意外な反抗期について明かした。
そんな経験から辻は「なんか作れることが幸せだと思って。作って喜んで食べてもらうことが幸せだと思って…」という境地に達したと説明。「ご主人はどんな感じ？」と聞かれると「長女の時は初めてだったんで、結構もう泣きそうになってましたし。ショックもでかいし、ちょっとイライラもしちゃうというか」と大変だったことを明かした。