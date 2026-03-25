これまでコルトレイクやヘント、アンデルレヒトなどを指揮してきたベルギー人監督のハイン・ヴァンヘーゼブルックは、先日ベルギー『Het Nieuwsblad』にてベルギー1部リーグの『今季サプライズ・ベストイレブン』を発表。



そのFW枠にアンデルレヒトからシント・トロイデンにレンタル移籍しているFW後藤啓介を選んでいる。20歳の後藤は今季ベルギーリーグで10ゴール5アシストと活躍し、急激に評価を上げている。





ヴァンヘーゼブルックは後藤について、そもそもアンデルレヒトがなぜレンタルに出したのかよく分からないと語っている。「このイレブンに、今季のブレイク選手である後藤を欠かすことは出来ない。アンデルレヒトは今冬もFWの獲得に資金を投じていたが、開幕前にはすでに優秀なストライカーを擁していた。なぜ後藤をレンタル移籍させたのか、やはり理解できない。当時からなぜ彼を起用しないのか疑問だったが、あのクラブが判断を誤るのは今回が初めてではない。問題は来季彼がどうするかだね」今季の実績を考えれば、アンデルレヒトが後藤を来季の構想に含めてもおかしくはない。同メディアは欧州の他リーグへ移籍する選択肢もあると伝えているが、後藤の評価が上昇しているのは間違いない。今夏はさらなるステップアップのチャンスだ。後藤個人の面では、確実な出番が保証されるシント・トロイデンへのレンタル移籍は大正解だったと言える。