＜息子、3万円よこせ？＞女子の本音？「ぜんぶ彼氏が払うべき」に焦り【第4話まんが：息子の気持ち】
俺は高1のハルマ。最近、同級生のサラと付き合いはじめました。自分から勇気を出して告って、やっとOKをもらったので嬉しくてたまりません。さてもうすぐサラの誕生日。付き合って初めての誕生日なので、彼氏としては記念に残るようなプレゼントをしてあげたいです。けれどいったい何をしたら喜んでもらえるのか……。俺は頭を悩ませていました。そんなとき俺は、知らない女子たちが彼氏に文句を言っているのを耳にしてしまったのです。
「女の子に財布を出させないでほしい」「お金がないならデートに誘わないでほしい」女子たちはそう言いながら笑っていました。俺の頭のなかで今聞いた言葉がリフレインしています。そういうものなのか……知らなかった……！
誕生日にテーマパークへ一緒に行こうと提案すると、サラも乗り気でした。初めて過ごす彼女の誕生日。しかも人気テーマパークでのデート。俺は調子に乗って、ついサラに「財布を持ってこなくていい」と言ってしまったのです。
サラは以前からテーマパークへ行きたいと言っていました。誕生日の記念デートをするならテーマパークしかありません。誘ってみると嬉しそうに賛成してくれたサラ。けれど俺は、女子たちの「デートは男が全部奢るべき」「お金がないなら誘うな」という会話を偶然耳にして焦っていました。だからつい「財布は持ってこなくていいよ」とカッコつけてしまったのです。
正直3万円なんてお金は持っていないです。今からバイトを始めたって間に合わないし、小遣いも足りない……。けれど臨時で必要な出費があるときは、いつも親が出してくれています。「とりあえず親に頼もう。何とかなるだろう」と、そのときの俺は安易に考えていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
「女の子に財布を出させないでほしい」「お金がないならデートに誘わないでほしい」女子たちはそう言いながら笑っていました。俺の頭のなかで今聞いた言葉がリフレインしています。そういうものなのか……知らなかった……！
誕生日にテーマパークへ一緒に行こうと提案すると、サラも乗り気でした。初めて過ごす彼女の誕生日。しかも人気テーマパークでのデート。俺は調子に乗って、ついサラに「財布を持ってこなくていい」と言ってしまったのです。
サラは以前からテーマパークへ行きたいと言っていました。誕生日の記念デートをするならテーマパークしかありません。誘ってみると嬉しそうに賛成してくれたサラ。けれど俺は、女子たちの「デートは男が全部奢るべき」「お金がないなら誘うな」という会話を偶然耳にして焦っていました。だからつい「財布は持ってこなくていいよ」とカッコつけてしまったのです。
正直3万円なんてお金は持っていないです。今からバイトを始めたって間に合わないし、小遣いも足りない……。けれど臨時で必要な出費があるときは、いつも親が出してくれています。「とりあえず親に頼もう。何とかなるだろう」と、そのときの俺は安易に考えていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子