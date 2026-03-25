菜の花や山菜「春の食材」について大調査！どう食べるのが好き？（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第479回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！勉強や仕事、家事のあとにほっとひと息つける【お夜食】に関するアンケート結果をまとめてみました。みんな春の食材をどう食べる？食べたい春のパスタは…？「春の食材」にまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「春の食材」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: 菜の花どう食べる？
シンプルにゆでて味わう「おひたし」が1位。圧倒的な結果でした。菜の花のほろ苦さをそのまま楽しめる定番の食べ方は、多くの方に親しまれているようですね。2位は「パスタ」。ベーコンやシラスと合わせるとコクが増して、旬の味をおしゃれにおいしく楽しめます。3位は「ソテー」。オリーブオイルやバターでさっと炒めると、菜の花の香りが引き立ちます。肉や魚の付け合わせとして活躍してくれる調理法です。4位は、ごま油と塩で和える「ナムル」がランクイン。ナムルは、おつまみや副菜にぴったりdす。菜の花は、シンプルなおひたしはもちろん、パスタやナムルなどアレンジ次第でさまざまな料理に活躍します。
■Q2: 好きな山菜はどれ？
山菜の王様と呼ばれる「たらの芽」が堂々の1位。ほろ苦さとほくっとした食感が魅力で、天ぷらにすると格別のおいしさです。2位は「ふきのとう」がランクイン。独特のほろ苦さが特徴的で、天ぷらのみならず、ふきのとうみそにすると、ごはんがすすむ一品に◎。3位は「わらび」。やわらかな食感とやさしい風味が魅力です。おひたしや和え物、炊き込みごはんなど、さまざまな料理で楽しめます。4位は「ぜんまい」。コクのある味わいで、煮物にするとおいしいぜんまいは、和食の定番です。春の山菜は、独特のほろ苦さが魅力。旬の短い食材だからこそ、季節を感じながら味わいたいですね。
■Q3: 春のパスタで食べたいのは？
・1位 春キャベツ 38%
・2位 菜の花 25%
・3位 シラス 24%
・4位 ホタルイカ 12%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,217票
1位は、やわらかくて甘みがある「春キャベツ」でした。ベーコンやアンチョビと合わせて、素材のおいしさを引き立たオイル系が人気です。2位は「菜の花」。ほろ苦い風味が春らしい菜の花は、ベーコンやシラスと合わせると、春の味覚を存分に楽しめます。3位は「シラス」がランクイン。うま味たっぷりのシラスは、さっと加えるだけでパスタの味わいが豊かになりますね。4位は「ホタルイカ」。濃厚なうま味が魅力のホタルイカ。トマトソースやオイル系のパスタに加えると、海の香りが広がり、うま味たっぷりの一皿に仕上がります。
■Q4: ホタルイカ、どう食べる？
・1位 酢みそ和え 52%
・2位 沖漬け 22%
・3位 パスタ 15%
・4位 アヒージョ 9%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,000票
1位は、定番の「酢みそ和え」。酢みそのさっぱりとした味わいが濃厚なホタルイカとよく合います。2位は、ホタルイカをしょうゆベースのタレに漬け込んだ「沖漬け」。うま味たっぷりの沖漬けは、ごはんのお供やお酒のおつまみにぴったりです。3位は「パスタ」。旬のホタルイカはパスタにしても絶品です。オリーブオイルやニンニクと合わせれば、海の香りが広がる春らしい一皿に◎。4位は「アヒージョ」。オイルとニンニクで煮込むアヒージョは、ホタルイカのうま味がぐっと引き立ちます。バゲットを添えれば、つい手が伸びるおいしさです。
ほろ苦い山菜や旬の魚介、みずみずしい春野菜など、この季節だけの味覚は魅力がいっぱいです。ぜひ旬の食材を取り入れて、春の食卓を楽しんでみてくださいね。 それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
■今回は、「春の食材」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: 菜の花どう食べる？
・菜の花どう食べる？の結果は…
・1位 おひたし 74%
・2位 パスタ 12%
・3位 ソテー 8%
・4位 ナムル 4%
※小数点以下四捨五入
回答総数22,185票
・2位 パスタ 12%
・3位 ソテー 8%
・4位 ナムル 4%
回答総数22,185票
シンプルにゆでて味わう「おひたし」が1位。圧倒的な結果でした。菜の花のほろ苦さをそのまま楽しめる定番の食べ方は、多くの方に親しまれているようですね。2位は「パスタ」。ベーコンやシラスと合わせるとコクが増して、旬の味をおしゃれにおいしく楽しめます。3位は「ソテー」。オリーブオイルやバターでさっと炒めると、菜の花の香りが引き立ちます。肉や魚の付け合わせとして活躍してくれる調理法です。4位は、ごま油と塩で和える「ナムル」がランクイン。ナムルは、おつまみや副菜にぴったりdす。菜の花は、シンプルなおひたしはもちろん、パスタやナムルなどアレンジ次第でさまざまな料理に活躍します。
■Q2: 好きな山菜はどれ？
・「好きな山菜はどれ？」の結果は…
・1位 たらの芽 36%
・2位 ふきのとう 25%
・3位 わらび 23%
・4位 ぜんまい 13%
※小数点以下四捨五入
回答総数18,141票
・2位 ふきのとう 25%
・3位 わらび 23%
・4位 ぜんまい 13%
※小数点以下四捨五入
回答総数18,141票
山菜の王様と呼ばれる「たらの芽」が堂々の1位。ほろ苦さとほくっとした食感が魅力で、天ぷらにすると格別のおいしさです。2位は「ふきのとう」がランクイン。独特のほろ苦さが特徴的で、天ぷらのみならず、ふきのとうみそにすると、ごはんがすすむ一品に◎。3位は「わらび」。やわらかな食感とやさしい風味が魅力です。おひたしや和え物、炊き込みごはんなど、さまざまな料理で楽しめます。4位は「ぜんまい」。コクのある味わいで、煮物にするとおいしいぜんまいは、和食の定番です。春の山菜は、独特のほろ苦さが魅力。旬の短い食材だからこそ、季節を感じながら味わいたいですね。
■Q3: 春のパスタで食べたいのは？
・「春のパスタで食べたいのは？」の結果は…
・1位 春キャベツ 38%
・2位 菜の花 25%
・3位 シラス 24%
・4位 ホタルイカ 12%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,217票
1位は、やわらかくて甘みがある「春キャベツ」でした。ベーコンやアンチョビと合わせて、素材のおいしさを引き立たオイル系が人気です。2位は「菜の花」。ほろ苦い風味が春らしい菜の花は、ベーコンやシラスと合わせると、春の味覚を存分に楽しめます。3位は「シラス」がランクイン。うま味たっぷりのシラスは、さっと加えるだけでパスタの味わいが豊かになりますね。4位は「ホタルイカ」。濃厚なうま味が魅力のホタルイカ。トマトソースやオイル系のパスタに加えると、海の香りが広がり、うま味たっぷりの一皿に仕上がります。
■Q4: ホタルイカ、どう食べる？
・「ホタルイカ、どう食べる？」の結果は…
・1位 酢みそ和え 52%
・2位 沖漬け 22%
・3位 パスタ 15%
・4位 アヒージョ 9%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,000票
1位は、定番の「酢みそ和え」。酢みそのさっぱりとした味わいが濃厚なホタルイカとよく合います。2位は、ホタルイカをしょうゆベースのタレに漬け込んだ「沖漬け」。うま味たっぷりの沖漬けは、ごはんのお供やお酒のおつまみにぴったりです。3位は「パスタ」。旬のホタルイカはパスタにしても絶品です。オリーブオイルやニンニクと合わせれば、海の香りが広がる春らしい一皿に◎。4位は「アヒージョ」。オイルとニンニクで煮込むアヒージョは、ホタルイカのうま味がぐっと引き立ちます。バゲットを添えれば、つい手が伸びるおいしさです。
ほろ苦い山菜や旬の魚介、みずみずしい春野菜など、この季節だけの味覚は魅力がいっぱいです。ぜひ旬の食材を取り入れて、春の食卓を楽しんでみてくださいね。 それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)