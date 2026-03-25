フランスのマクロン大統領が、核弾頭数を増やして抑止力を強化する新戦略を打ち出した。

ロシアのウクライナ侵略、米国とイスラエルによるイラン攻撃など、米露２核大国による武力行使が横行する中、フランスの新戦略を機に核軍拡が加速する事態を懸念する。

欧州はソ連（ロシア）と対立した冷戦時代から、米国の核抑止力に安全保障を依存してきた。米国は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国のドイツやオランダなどに核を配備し、有事の際には米大統領の判断に基づき使用する。

フランスはこの枠組みには加わらず、自国防衛に限定して核戦力を維持してきた。

だが今回、マクロン氏はこの方針を転換し、英国やドイツ、ポーランドなど８か国と連携して核演習を行うほか、核兵器を搭載する自国の戦闘機をこれらの国に配備する考えを示した。

フランス大統領が使用の最終判断を下す仕組みは変えないが、仏以外の欧州諸国に核抑止力を広げる狙いがある。

欧州を取り巻く安全保障環境は悪化している。ウクライナを侵略するロシアは、核使用の恫喝（どうかつ）を繰り返している。にもかかわらず、トランプ米政権はロシア寄りの姿勢を取り、欧州が自力で防衛力を高めるべきだと主張している。

米国への不信が、フランスの方針転換の背景にあるのだろう。

とはいえ、核拡散防止条約（ＮＰＴ）はフランスと米国、ロシア、中国、英国の５か国に核兵器保有を認める一方で、核軍縮に取り組む義務を課している。

フランスは１９９０年代に５４０発あった核弾頭を２９０発にまで減らしたが、今後、再び数を増やすという。新たな脅威に対応するにしても、一方的な核増強は無責任と言わざるを得ない。

今後は保有数を明らかにしないとしたことも看過できない。核保有国が公開を拒めば、疑心暗鬼とさらなる軍拡を招きかねない。

核保有国のＮＰＴ軽視は甚だしい。米露は２月、戦略核の配備数の上限を定めた新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）を失効させ、新たな核兵器の開発を進めることにした。中国も透明性を欠いたまま、核弾頭を急増させている。

すでに英国は核弾頭の増強に転じた。フランスも軍拡に向かうようでは、核管理体制は崩壊の瀬戸際となる。核保有国による歯止めなき軍拡が、他国の核保有の野心を誘発し、世界がより不安定になることを憂慮せざるを得ない。