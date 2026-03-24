ABEMAの人気バラエティ番組『愛のハイエナ』のシーズン5が3月24日放送の第12回で最終回を迎え、看板企画「山本裕典、ホストになる。」の「最強カリスマ集団衝突編」が終幕した。

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この企画は、これまでホストとして経験を積んできた山本が、”ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに店舗改革に挑むといった内容。今回の舞台は、全国に展開するホストクラブブランド「エルコレ」内にて、12年連続で売上No.1を誇ってきた一方、今年に入ってから営業不振が続く店舗・Leo。個人が強すぎて、チームとしての統制が取れていないという問題を抱えていた。

そんな中、最終話では新規客を対象とした、Leo、SiVAH、Lillionの3店舗合同初回デーの模様を放送。今回の合同初回デーでは、ホストたちがペアを組んで接客し、姫は最も気に入ったペアを指名できるルールとなっている。

前回、SiVAH、Lillionに押されてしまい、なかなか本領を発揮できずにいたLeoのメンバー。今まで個々で戦ってきただけに、ペアで初回指名を取ることの難しさにぶちあたっていた。

しかし、少しずつチームプレーをして指名が取れるようになっていく。そして、Leoのエースであるアヤトも、率先してヘルプにつき、仲間をサポート。ただ、あまりの好調っぷりに卓を回りきれず困る場面も。

しかし、ここでヘルプに入ったのは対立していたはずのSiVAHのメンツ。本気湊と玲は「俺らのやり方、お客様最優先でやっただけ」とコメント。順調な様子で、合同初回デーは終了した。

1日を終えて山本は、「何も伝えられなかった。何も成し遂げられなかった」とLeoのメンバーに謝罪。すると、アヤトが「今日までしゃべったことなかったけど、裕典さんと周りのホストを見て、伝わったものはあった」とフォロー。しかも、自身のヘルプについて盛り上げてくれた本気湊と玲に土下座をして謝罪しようとするシーンも見受けられ、各店舗の絆が深まった。

これにて無事に終了……かと思いきや、軍神は「もっとヤバい店がある。助けてほしい」と山本に依頼。まだまだこの番組は続きそうだ。

後半はギャルが真面目に恋人探しをする新しい恋愛企画「バイブスラブ」の3話目が放送。

参加者は、ヘアメイクの仕事をしているえりぃ、バーレスクダンサーのれち、雑誌「nuts」（大洋図書）でモデルを務めるわだあり、ゴーゴーダンサーのゆうな、DJのりせという個性豊かな5人。

そして男性陣は、元ホストのせるてぃあ、居酒屋経営のてら、パーソナルトレーナーのとも。女性陣と同じく5人が参加したが、2人が脱落し、結果として3人の男性が残った。

告白シーンでは、まずれちがせるてぃあを指名。「すごい久しぶりにずっと胸がドキドキしてて。『“好き”って感情、こんなんだっけ？』って思い出させてくれました」と気持ちを伝えた。しかし、せるてぃあは「面白い人がいい」「ノリの合う人が好き」というれちの理想に応えるべく“頑張り続けている自分”を想像したときに、「本当の自分を好きになってくれるのかな」と考えたといい、カップル成立ならず。

続いて、てらを指名したのはわだあり。さらに、りせ、えりぃ、ゆうなも彼に告白をするという大モテ状態に。

その結果、てらが選んだのはゆうな。過去の恋愛が原因で臆病になり、自分から男性を遠ざけ、3年間一人で生きてきたというゆうなは、自分がハッピーであるための“ギャルマインド”が薄れていることに気づき、それを取り戻すために「バイブスラブ」に参加したという。

そんな彼女にてらが「失った3年を超えられるくらい幸せにするんで付き合ってください」と逆告白。見事カップル成立となった。

今回も、大熱狂のうちに終了した『愛のハイエナ』。早くもシーズン6の放送も決定したところで、まだまだ楽しめることとなりそう。次の放送が楽しみだ。

（文＝於ありさ）