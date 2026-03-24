イングランドサッカー協会は23日、2026-27シーズンの開幕を告げるコミュニティ・シールドがカーディフのプリンシパリティ・スタジアムで行われることを発表した。『BBC』によればウェンブリー・スタジアム以外での開催は4年ぶりとなる。



コミュニティ・シールドは前年度のプレミアリーグ王者とFAカップ王者が対戦するスーパーカップ。プレミアリーグ開幕の1週間前にウェンブリー・スタジアムで行われており、今夏は8月16日の開催となる。ただウェンブリー・スタジアムは人気アーティスト「ザ・ウィークエンド」によるコンサートのため使用できず、プリンシパリティ・スタジアムで行うことになったという。



ウェンブリー・スタジアム以外での開催はキングパワー・スタジアムで行った2022年以来4年ぶりとなる。プリンシパリティ・スタジアムでの開催はウェンブリー・スタジアムが改修工事中だった06年以来20年ぶりになるようだ。