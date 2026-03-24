寝る前のスマホはNG！心の毒出しに効果の高い処方箋「デジタルデトックス」とは！？【健康図解 毒出し】

寝る前のスマホはNG！心の毒出しに効果の高い処方箋「デジタルデトックス」

液晶画面は22時までに消す

夕食や入浴を済ませて後は寝るだけ・・・・・・。このひとときは、全てから解放される自分だけの時間。スマートフォンをベッドに持ち込んで好きなゲームに熱中したり、お気に入りのSNSを眺めたりして過ごす人もいるでしょう。でも、寝る前に液晶画面を眺めていると、メラトニンの分泌を抑制するブルーライトを浴びるため、スムーズな入眠を妨げます。

夜間モードにすればブルーライトを抑えられると思うかもしれませんが、それでもNG。多量の情報は脳を過剰に覚醒させるため、自律神経のバランスが乱れて睡眠の質を悪くしてしまうのです。メラトニンが最も分泌されるのは22時から夜中の2～3時。なので、スマートフォンやパソコンなどは、遅くとも22時までに消しましょう。

また、休日にデジタル機器に触らない「デジタルデトックス」をするのもおすすめです。スマートフォンやパソコンなどは確かに便利ですが、長時間使用していると脳が慢性疲労を起こして、記憶力や判断力、集中力が低下します。最初は落ち着かず不安かもしれませんが、デジタルデトックスは心の毒出しに効果の高い処方箋です。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文