岸田文雄元首相、総理時代の“グチ”吐露「何をやっても怒られるし…」
岸田文雄元首相が、23日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。「何をやっても怒られるし…」と総理時代を振り返った。
【写真】若い！総理時代の“グチ”吐露した若かりし頃の岸田文雄元首相
番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
MCのの上田晋也が総理時代の思いを尋ねると、「何をやっても言われるし、怒られるし、批判されるし、イジられるし…」と冗談を交えながら“グチ”を吐露。エゴサーチはしないというが「情報が入ってくるでしょ。やたらネタにされるから…面白いことは何もない」と話していた。
【写真】若い！総理時代の“グチ”吐露した若かりし頃の岸田文雄元首相
番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
MCのの上田晋也が総理時代の思いを尋ねると、「何をやっても言われるし、怒られるし、批判されるし、イジられるし…」と冗談を交えながら“グチ”を吐露。エゴサーチはしないというが「情報が入ってくるでしょ。やたらネタにされるから…面白いことは何もない」と話していた。