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学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「超幸せな子どもが育つ母親の声かけ3選」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏は、幸せな子どもが育つ家庭には「親自身が幸せである」という共通点があることを解説している。



高松氏は、成績の上がる子どもは「お母さんお父さんが幸せに過ごしている家庭」であると分析する。しかし、現代では多くの親が子育てに悩んでおり、その「大きな原因はSNSの普及」だと指摘。「いついつまでにこうしなければいけない」「母親としてこう、父親としてこうしなければいけない」といった情報に縛られ、親自身が負担を感じてしまうことが、結果として子どもの幸せを遠ざけていると問題提起した。



続けて、親自身が幸せになるための「キーワード」を3つ紹介した。

一つ目は「考え方を変える」こと。「人生半分は楽で、半分は苦だと思っている」という自身の哲学に触れ、人生の苦しみをなくすことはできないが、その捉え方を変えることは可能だと説く。行動を変えるには努力が必要だが、「考え方を変える」ことについては努力が必要ないと述べ、意識一つで幸せを感じられるようになるとした。



二つ目は「ポジティブな言葉」を使うこと。高松氏は「難しい」「できない」「わからない」といったネガティブな言葉を家庭内で使わないルールを設けることを提案。感情をコントロールすることは難しくても、発する言葉は意識的に変えられると説明する。「面白くない」と感じた時に、それを「ちょっと自分には合わないな」というフラットな言葉に言い換えるなど、表現を工夫するだけでも家庭内の雰囲気は大きく変わると語った。



三つ目は「他者評価を気にしない」こと。SNSの「いいね」の数などに代表される他者からの評価に一喜一憂することが、人を不幸にする一因だと指摘。子育てにおいては、学校の「成績表というものが、ただの他者評価で一評価にしか過ぎない」と断言。点数という結果だけを見るのではなく、子どもが答えに至るプロセスをきちんと理解できているかを見ることの重要性を強調した。



これら3つのキーワードの根幹にあるのは、まずお母さんお父さんが幸せになろうとすることだと結論付けた。親が幸せになることで、その幸福感が自然と子どもに伝わり、「子どもの人生・将来が豊かになっていく」と述べた。