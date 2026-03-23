「医療ミスではない？」埼玉小児医療センター・抗がん剤トラブルの裏側にがん治療の名医が迫る
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医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【医療ミスではない？】埼玉小児医療センター・抗がん剤トラブルの裏側をがん治療の名医が徹底考察！」と題した動画を公開。埼玉県立小児医療センターで発生した抗がん剤投与後の死傷トラブルについて、これは単なる医療ミスではなく「意図的な事件」であるとの見解を示した。
動画でひかつ先生は、10代の少年が1人死亡、2人に重い後遺症が残ったというニュースに触れ、開口一番「これ、事件だね」と断言。その理由として、抗がん剤の調剤がいかに厳重な管理下で行われているかを解説した。
ひかつ先生によると、抗がん剤の薬液は「すごい厳重に作る」ものであり、専門の設備内で防護服を着用し、必ず二人一組でダブルチェックを行いながら調剤されるという。そのため、「間違えて入れちゃいましたっていうことは、絶対とは言いすぎだけど絶対ない」と、人為的なミスが起こる可能性は極めて低いと強調した。
さらに、病院側の調査で「注射の治療の工程や手技手順を確認したところ問題は認められなかった」と報告されている点に注目。「手順に問題がないのに（本来使われるはずのない薬液が）入るっていうのは、明らかに意図的」と述べ、誰かが故意に異物を混入させたとしか考えられないと推理した。
ひかつ先生は「僕の予想は、外部じゃなくて内部の人間だと思う」と、病院関係者による内部犯行の可能性を強く示唆。調剤が完了し、患者に投与されるまでの間に何者かが薬液を混入したのではないかと推測し、「僕は事件の匂いがする」と締めくくった。
動画でひかつ先生は、10代の少年が1人死亡、2人に重い後遺症が残ったというニュースに触れ、開口一番「これ、事件だね」と断言。その理由として、抗がん剤の調剤がいかに厳重な管理下で行われているかを解説した。
ひかつ先生によると、抗がん剤の薬液は「すごい厳重に作る」ものであり、専門の設備内で防護服を着用し、必ず二人一組でダブルチェックを行いながら調剤されるという。そのため、「間違えて入れちゃいましたっていうことは、絶対とは言いすぎだけど絶対ない」と、人為的なミスが起こる可能性は極めて低いと強調した。
さらに、病院側の調査で「注射の治療の工程や手技手順を確認したところ問題は認められなかった」と報告されている点に注目。「手順に問題がないのに（本来使われるはずのない薬液が）入るっていうのは、明らかに意図的」と述べ、誰かが故意に異物を混入させたとしか考えられないと推理した。
ひかつ先生は「僕の予想は、外部じゃなくて内部の人間だと思う」と、病院関係者による内部犯行の可能性を強く示唆。調剤が完了し、患者に投与されるまでの間に何者かが薬液を混入したのではないかと推測し、「僕は事件の匂いがする」と締めくくった。
YouTubeの動画内容
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