モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。結婚を諦めた過去について語った。

岡田は自身の恋愛観について「男なんですよ、私。やってあげたいみたいな」と告白。「しっかりした人を好きにならないんだと思います私は。ちゃんとしている人だと興味を持てない」と続けた。

占い師のシウマ氏は「頭が良くてインドアで、色白い人の方がいいでしょ」と指摘し、岡田は「ええー！なんで知ってるんですか？」と絶叫した。「色白じゃないと嫌ですね。なんか好きなんですよ、色白の人が」「自分より白い人ばっかりです。調べてみてください。“岡田紗佳 彼氏”で。すぐ出てきます」と平然と話した。

シウマ氏は「岡田さんは結婚諦めている気があるんで」とも語り、岡田は「諦め気味ですね」と明言。「結婚というものにとらわれていないと言うか。どうせ紙切れなんで。まあ一緒にいる人がいたらいいなっていう感じ」とも語った。

「それこそ本当に27で諦めているんだよな」とシウマ氏は続け、「あ〜、本当に諦めちゃいました」と岡田。「そうなんですよ、結婚しようとした人がいたんですよ」とあっさりと認め、「本当に“結婚前提でお付き合いしています”って発表していたんですけれど、その人と別れて、もういいやってなったんです」と回顧した。

「調べたらすぐ出てきますよ」と淡々と語ると、同じくゲストのフリーアナウンサー・中川安奈は「あとで調べよう」と語った。

スタッフからは「今恋愛していないんですか」との質問も飛んだが、岡田は「それなんで言わなきゃいけないんですか」とぴしゃり。中川は「きゃー、かっこいい！今度からそれ使おう、私も」と笑っていた。

岡田は2020年4月にプロ雀士の白鳥翔との交際を報じられ、結婚を前提として交際していることを認めたが、翌21年9月には破局を報告した。