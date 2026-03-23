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首都圏の中古マンション価格が長期間にわたって上昇を続けるなど、不動産価格の高騰が止まりません。そんな中、マイホーム探しにおいて「将来高く売れるか（リセールバリュー）」や「資産価値」を最優先にする人が急増しています。

しかし、「資産価値ばかりを追い求めると、結果的に家選びに失敗してしまう」と警鐘を鳴らすプロがいます。今回は、らくだ不動産株式会社のエージェント鈴木成禎さんと、同じくエージェントの佐藤健斗さんが、高騰相場における「資産価値の罠」と「本当に後悔しない購入基準」について徹底解説します。

◾️資産価値至上主義が陥る「本末転倒」な罠

現在の不動産市場は非常に価格が高く、購入後に価格が下がることを恐れるあまり、「資産価値」を過度に気にする購入検討者が増えています。

佐藤さんは、現場での実感をこう語ります。



「今は情報が溢れているため、お客様自身も『駅近じゃないとダメ』『大規模タワーじゃないと値下がりする』といった知識をたくさん持っています。しかし、資産価値や利回りばかりを気にして、本来の目的である『自分たちが快適に暮らすこと』を後回しにしてしまうケースが非常に増えています」

資産価値の高い都心の駅近物件は、予算内で探そうとすると「狭い」「日当たりが悪い」「騒音がひどい」といった生活上のデメリットを抱えていることが少なくありません。「将来の売りやすさ」のために、毎日のストレスを我慢して生活するのは、果たして正解なのでしょうか。

◾️完璧な家を探し続ける「マイホーム迷子」たち

さらに深刻なのが、資産価値も、広さも、住環境も、すべてを満たす100点の物件を探し求め、結局いつまでも買えない「マイホーム迷子」に陥るケースです。

鈴木さんは次のように指摘します。



「すべての条件を満たす物件は、当然ながら価格もトップクラスに高くなります。予算に合わないからと見送り続け、数年経ってさらに相場が上がってしまい、『あの時買っておけばよかった…』と後悔する方が後を絶ちません。家探しは投資ではなく、あくまで『実需（自分が住むため）』であることを思い出す必要があります」

◾️プロが教える「正しい物件の選び方」3ステップ

では、高騰相場の中で、どのように物件を選べば良いのでしょうか。お二人は以下のステップを推奨しています。

1. 「家を買う目的」と「理想の暮らし」を最優先にする

「なぜ家を買うのか」という原点に立ち返りましょう。「子供に広い部屋を与えたい」「リモートワークに集中できる書斎が欲しい」「ペットと暮らしたい」など、自分や家族が幸せに暮らすための条件を第一に設定します。

2. 無理のない「予算」を決める

資産価値の高い物件を買うために、住宅ローンを限界まで借り入れるのは非常に危険です。将来の教育費や老後資金、金利上昇リスクを考慮し、毎月の支払いが「心地よく払える額」に収まる予算を厳守することが重要です。

3. 資産価値は「大失敗しないためのフィルター」として使う

ここが最大のポイントです。資産価値で「100点」を目指す必要はありません。

「自分たちの理想の暮らしが叶う物件が見つかったら、最後に『資産価値的に大失敗しないか』を確認してください。例えば、『旧耐震基準で建て替えが絶望的』『管理組合が崩壊していて修繕金が全くない』『災害リスクが極めて高い』といった”致命的なババ”を引かないためのチェック機能として、資産価値という視点を使うのが正解です」（鈴木さん）

【まとめ】

「家は『住む場所』であって『金融商品』ではありません」。プロの言葉には、情報過多な現代の家探しにおいて大切な真理が隠されています。万人が認める「資産価値の高い家」ではなく、あなたと家族にとっての「価値が高い家」を見つけることが何よりも重要です。

らくだ不動産株式会社では、目先の資産価値や業界のセオリーに流されることなく、お客様一人ひとりのライフプランや「どんな暮らしがしたいか」に徹底的に寄り添った家探しをサポートしています。「自分にとって最適な物件の基準がわからない」「今の探し方で合っているのか不安」とお悩みの方は、迷路にハマってしまう前に、ぜひ一度らくだ不動産のエージェントにご相談してみてはいかがでしょうか。