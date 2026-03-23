「浦島太郎さんが生きていたら、こういう気持ちなのかな」

【写真】「龍一君がずっと泣いているんですよ」「璃来ちゃんじゃなければ…」りくりゅうの“仲良し＆息ぴったり”な瞬間を振り返る

ミラノ五輪から帰国した木原龍一選手（33）本人もそう驚くほど、日本列島は“りくりゅうフィーバー”に沸き上がっていた。



さらなる高みを目指す2人

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帰国からスタートした過密スケジュール

フリーで会心の演技を見せ、世界歴代最高得点をマークして金メダル。ドラマチックな快挙で、りくりゅうペアは一躍脚光を浴びた。

「木原選手と三浦璃来選手（24）のペアが金メダルを獲得した瞬間は、日本のお茶の間にとってミラノ五輪最大のハイライトでした。現地で『桃鉄』などのゲームをしているというエピソードや、木原選手が三浦選手を抱えて運ぶ『木原運送』も話題になりました」（スポーツ紙デスク）

2月24日の帰国時には400人のファンが成田空港で出迎えた。その後、選手団の帰国会見に参加し、翌25日は日本記者クラブでの会見に臨んだ。

「親しい様子に『つきあってるの？』と関心も集め、この会見では2人の関係について質問も。2人は笑顔で『ご想像にお任せします』と答えました」（同前）

息つく間もない。

「『めざましテレビ』から『王様のブランチ』まで、テレビ各局の生放送も含めた番組に出演。また木原選手は愛知県東海市、三浦選手は兵庫県宝塚市とそれぞれの地元にも戻って、市長への表敬訪問など過密スケジュールをこなしました」（同前）

「トリプルツイストリフト」のごとき回転ぶり。しかも3月上旬には、りくりゅう＆坂本花織選手が3人で北海道を堪能したという。

「3人が訪れた古平町のお寿司屋さんはもともと人気店でしたが、地元テレビなどが来店を報じると、予約や問い合わせが激増したそうです」（地元関係者）

りくりゅうのフィーバーは、とてつもない経済効果を生みそうだ。

指標となるのは4月上中旬に東京・大阪で行われるアイスショー「スターズ・オン・アイス」（木下グループなど主催）だ。フィギュア関係者が語る。

「『スターズ・オン・アイス』はそのシーズンで活躍した選手を招待して行われるショーですが、実は例年、チケットの売れ行きに悩んでいます。昨年の浅田真央選手など、なんとかスター選手に出演してもらい、集客を図っています」

今年も例外ではなく、五輪が始まって以降もチケット販売の出足はゆっくりで、最も人気がある最前列の席も残っていたという。

ところが――。

「りくりゅうが制したペア決勝が終わった途端、チケットが急激に売れ始めた。まもなく、予定されていた全7公演がほぼ完売してしまったのです。現在、りくりゅうの参加が正式決定しています」（同前）

そして新たに、2公演の追加も発表されたのだった。フィギュア関係者が続ける。

「プロ転向した羽生結弦選手が2年ぶりに出場した23年も話題になりましたが、羽生選手出演決定後の追加公演はありませんでした。りくりゅうの人気は羽生選手を超えた、と言えるのではないでしょうか」

この凱旋公演によって、どれほどのお金が動くのか。会場のキャパシティと各種チケットの値段から概算すると、1公演約9000万円の売り上げがありそうだ。計9公演がすべて完売すれば、売り上げは合計8億円超の“荒稼ぎ”となる。

りくりゅうCMも準備中

さらに広告業界から、氷を溶かすような熱視線も。

「既に複数の食品会社が、りくりゅうペアが出演するCMを準備し始めたそうです」（広告関係者）

2週間弱の日本滞在を終えた3月8日、本拠カナダへ戻った2人。再び空高くジャンプして帰国してくれる日が待ち遠しい。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月19日号）