今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月23日（月）〜3月29日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月23日（月）〜3月29日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、仕事や勉強、家事において「これをやる」と決めると、とことん頑張れるようです。リーダーシップをとれるので、周りの人と協力しながらやれることもあるでしょう。充実感はありますが、そのぶん体を休めるようにしましょう。恋愛面は、2人の好きな食事を食べながら、ゆっくり話ができる時間がつくれると、お互い安心できるようです。
★ワンポイントアドバイス★
親しい間柄になると何でも気軽に言ってしまいたくなりますが、「親しき仲にも礼儀あり」を忘れないようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
今週は、仕事や勉強、家事において「これをやる」と決めると、とことん頑張れるようです。リーダーシップをとれるので、周りの人と協力しながらやれることもあるでしょう。充実感はありますが、そのぶん体を休めるようにしましょう。恋愛面は、2人の好きな食事を食べながら、ゆっくり話ができる時間がつくれると、お互い安心できるようです。
親しい間柄になると何でも気軽に言ってしまいたくなりますが、「親しき仲にも礼儀あり」を忘れないようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/