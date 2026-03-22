贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。おいしくて、かわいいスイーツが大好きなESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べて「これはおいしい！」と感じたお菓子をピックアップ。開封から食べた感想までをリアルにレポートします。今回は、春らしい甘酸っぱさが魅力のイチゴ味の焼き菓子。ぜひチェックしてみてください！

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】断面はこんな感じ！

週末シトロン「週末シトロン いちご味（8個入り）」

今回手に取ったのは、レモンケーキで人気の「週末シトロン」から登場している、「週末シトロン いちご味（8個入り）」（￥2980）。イチゴの甘酸っぱさとチョコレートの組み合わせが楽しめる、春らしい焼き菓子です。

●まずはパッケージをチェック！

箱はポップなデザインで、春の軽やかな空気感にぴったり。手に取った瞬間から、ちょっと気分が明るくなるようなかわいさがあります。

これまでお世話になった人へのお礼にはもちろん、これから関係が始まる人へのごあいさつにもよさそう。“きちんと感”と“やわらかさ”のバランスがちょうどいい印象です。

レモンケーキの名店が手がける、イチゴの焼き菓子

個人的にレモンケーキが大好きで、以前から気になっていた「週末シトロン」。そんな中で見つけた“イチゴフレーバー”に、「どんな味なんだろう？」と興味をそそられ、手に取りました。もともとは期間限定で登場した商品でしたが、好評を受けて定番化されたのだとか。

ころんとしたフォルムもなんとも愛らしく、ついしばらく眺めていたくなる…。上にはやさしいピンク色のイチゴチョコレートがコーティングされ、上にはピスタチオがトッピングされています。

ピスタチオがアクセントに。軽やかな甘さで食べやすい

ひと口食べてみると、まず感じるのはチョコレートのやさしい甘さ。けれど、ケーキ部分はしっとりしつつも軽やかで、全体としては重たさを感じさせない仕上がりです。

甘みのあるチョコレートと、さっぱりとした生地のバランスが絶妙で、最後まで飽きずに食べ進められます。ピスタチオのカリッとした食感もほどよいアクセントになっていて、シンプルながらも「ちゃんと考えられている味わい」だと感じました。

レモンケーキの名店が手がける、少し特別なイチゴの焼き菓子。春の手土産にもぴったりの一品です。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください