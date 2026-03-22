第98回選抜高校野球

第98回選抜高校野球（甲子園）第4日は22日、1回戦の第3試合で山梨学院は5-3で長崎日大に勝利した。投打で注目の今年のドラフト1位候補・菰田陽生投手（3年）は「2番・一塁」でスタメン出場した。初回に先制のソロ本塁打を放ったが、5回に接触プレーのアクシデントがあり、6回の守備から途中交代した。試合後は病院に向かう予定という。SNSでは心配の声が上がった。

5回の一塁守備。三塁からそれた送球を捕球した際に、打者走者と接触した。ミットをもっていかれる格好となり、左手首を押さえて苦悶の表情を浮かべた。ベンチで治療を受けた後、左手首にテーピングを巻いてグラウンドに戻ってきた。ただ、6回の守備からはベンチに退いた。試合後は患部を強く固定し、テーピングが巻かれる痛々しい姿がNHKの中継に映し出された。

菰田は中継のインタビューで「大丈夫」とした上で「守るだけで少し痛かった。『無理はしないように』と言っていただいた。それで代えていただきました」と話した。この後病院に行くと話し、次戦以降の出場可否は診断を受けてからの判断となるとみられる。菰田は「怪我を少しでもよくして出られるようにして、そしてチームの勝ちに貢献できるようなプレーをしていきたいと思います」と話した。

SNSでは「菰田くん大丈夫」がトレンド入りした。心配と悲鳴が相次いだ。「けがが心配ですね」「菰田が怪我したってマジ？」「菰田、大丈夫か？」「菰田くん、早く病院に行って！！！将来の為にもお願いします！！」「菰田くん手首大丈夫かな…」などの書き込みが相次いだ。



（THE ANSWER編集部）