「妊婦コーデまで可愛い」第1子妊娠中の藤田ニコル、愛犬とお揃いコーデの散歩ショット！ 「可愛い天使」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは3月21日、自身のInstagramを更新。愛犬とお揃いコーディネートの散歩ショットを披露しました。
【写真】藤田ニコル、愛犬とのお揃いコーデ
この投稿にコメントでは「2人でピンクコーデ最高すぎ〜！」「ユキちゃん嬉しそう」「春色コーデだね」「妊婦コーデまで可愛い」「愛犬とデート、幸せ」「可愛い天使とわんちゃん」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】藤田ニコル、愛犬とのお揃いコーデ
「2人でピンクコーデ最高すぎ〜！」藤田さんは「@yuki256_spitz とデート 2人でピンクコーデ ユキのお洋服は @lapinica_official の新作スエット」とつづり、3枚の写真を投稿。淡いピンク色の小花柄トップスに白いパンツを合わせ、ピンクのキャップ帽をかぶった藤田さんとピンク色のウエアを着た真っ白な愛犬・ユキとのお散歩ショットを披露しています。
「可愛い女の子のママになってね！」2月23日には友人たちとのベビーシャワーの様子を公開し、「女の子のお母さんになります」と報告していた藤田さん。出産間近の幸せいっぱいな姿にファンからは「幸せそうすぎて、こっちまで幸せな気持ちになる」「わくわくすぎるね」「なんて幸せなの」「可愛い女の子のママになってね！」などの声が寄せられました。藤田さんのおしゃれなマタニティ服姿も注目を集めています。
(文:福島 ゆき)