【ファミリー向け】埼玉県で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！ 「熊谷」を抑えた1位は？
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム 賃貸・駅ランキング 埼玉県編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、2LDK以上のファミリー向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、2LDK以上のファミリー向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
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第2位：熊谷駅2位は「熊谷」駅。JR高崎線と上越新幹線に加え、秩父鉄道も利用できる県北部の主要駅です。駅の北側にはラグビー場や体育館、トレーニングルームなどを擁する「熊谷スポーツ文化公園」が広がっています。前年の3位から順位を上げました。
第1位：大宮駅1位は「大宮」駅でした。新幹線が停車するほか、JR各線や私鉄を含め10路線以上が乗り入れ、県内随一の交通拠点となっています。駅前にはオフィスや商業施設、銀行などの都市インフラが集まり、買い物や行政手続きも一通りこなせるエリアです。
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(文:田中 寛大)