天然すぎる女優・森七菜が「邦画界隈で激モテ」！本人は隠したい「干されていた暗い事情」を乗り越えて

優秀助演女優賞を受賞

俳優の森七菜（24歳）が13日に都内で授賞式が行われた『第49回日本アカデミー賞』で、邦画実写初の興行収入200億円超えとなった『国宝』の好演で最優秀賞の受賞はならなかったが、優秀助演女優賞を受賞した。

同作で森は、歌舞伎俳優として落ち目になった時期の主人公・喜久雄（吉沢亮、32歳）を支えた、歌舞伎俳優の娘・彰子役を演じた。

「『国宝』チームからは寺島しのぶさん（53歳）、高畑充希さん（34歳）もそろって助演女優賞を受賞し、3人はあでやかな着物姿で登場。森さんは撮影前の準備を聞かれ、『舞うとこないんですけど、舞の練習させていただいて、したときに本当にキツくておなかもすくし。すいませんのんきで……これをずっとやってらっしゃるのが（吉沢を）尊敬する要因になったので、体験して良かったです』とあまりに正直で天然な感想を話して話題となった。慣れない着物姿で窮屈そうでした」（アカデミー賞関係者）

森はすでに『ラストレター』（'20年）などで複数の映画賞の新人賞を受賞しているが、各映画賞での助演女優賞の受賞は初めてだった。

「実家のある大分でスカウトされ、'17年10月期に日本テレビ系で放送されたドラマ『先に生まれただけの僕』で俳優デビュー。新海誠監督のアニメ映画『天気の子』（'17年）のヒロイン役の声優が出世作に。'20年のTBS系ドラマ『この恋あたためますか』で連続ドラマ初主演。今は色々な映画からオファーが殺到するほどの『モテっぷり』を発揮しています。いまや歌手デビューも果たすなど、かなり順風満帆なキャリアを歩んでいたのですが……」（テレビ局関係者）

干されていた時期も……

'20年にデビュー以来所属していた古巣の事務所を退所し、年明けに倉科カナ（38歳）、土屋太鳳（31歳）、二階堂ふみ（31歳）ら売れっ子女性俳優を抱えるソニー・ミュージックアーティスツ（SMA）とエージェント業務契約を結んだことが発表された。

「当時移籍は、業界の『ルール』破りに近い行為。そのため、'21年はほぼ活動休止状態となってしまいました」（芸能記者）

‘23年にはフジテレビ系『真夏のシンデレラ』で月9枠初主演を果たすなどすっかり復調。映画『四月になれば彼女は』（’24年）、『ファーストキス 1ST KISS』（'25年）、『秒速5センチメートル』（同年）など話題作への出演が続いている。

「10代の頃から映画やドラマで存在感を発揮し、自然体の演技で多くの作品に起用されてきたので、出演する作品も、青春ドラマや等身大のヒロイン役が中心でしたが、公開を控えた主演映画で新たなステージに入ったことをうかがわせそうです」（同前）

4月10日に公開を控えた主演映画『炎上』は、感情表現が苦手な主人公が厳しい両親との関係に耐え切れずに家を飛び出し、たどり着いた新宿・歌舞伎町で多様な人たちとの出会いを経て、歌舞伎町が唯一の安心できる居場所となっていこうとする姿が描かれる作品だ。

「森さんが演じる主人公は、カルト宗教信者の家庭で厳しい教育を受けて育ち、家を飛び出し、歌舞伎町の『トー横広場』にたどり着く役どころ。ポスターには『なぜ、彼女は歌舞伎町に火をつけたのか。』という、なかなか強烈なコピーが添えられています。

最近の出演作を見ると、近年は人物の内面や社会的背景を深く掘り下げる作品が増えています。世界基督教統一神霊協会（統一教会）の問題で宗教2世たちにも注目が集まっているので、『炎上』はかなり話題になるのでは。現在の立場に安住するのではなく、役柄の幅を広げながら新境地を切り開こうとしている姿は、まさに成長期に入った証しと言えるでしょう」（同前）

まだまだ伸び盛りの森の演技が注目される。

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