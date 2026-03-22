ワールド・ベースボール・クラシック

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラの優勝で幕を閉じた。日本代表「侍ジャパン」は8強で敗退。東京ドームで行われた1次ラウンドでは多くの著名人も観戦に訪れていたが、日本―韓国戦には、お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功が観戦に訪れていたようで、ファンに「WBC見てたんかい！」と衝撃を与えている。

20日深夜放送のMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」に出演した浜田は、お笑いコンビ「ライセンス」の井本貴史と観戦したことを告白。座っていたのは一塁側、日本ベンチ上の2列目。「だーれも気づいてないと思うけど、大谷がベンチ前に戻ってきたときの写真がヤフーニュースに載ってんねんけど、俺と井本、うっすら写ってんねん」と大笑いした。

その後、さらに驚きの展開が。井本は「俺、次の日、びっくりしてLINEを送ってんけど。『ヤバいです。大谷翔平さんのインスタに写り込んでます』（って）。結構、『WBC見てます』ってニュースになるやん。俺とオヤジだけやと思うねん。インスタに写り込んでるのは」と明かした。

ネット上のファンからは「浜ちゃんの大谷さんのホームラン写り込み写真気になる」「大谷のインスタに浜ちゃん写りこんでるってのこれかなあ」「浜ちゃん！ WBC見てたんかい！」「見に行ってたんだww」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）