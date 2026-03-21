混乱続いたマッチメイク…アルゼンチン代表、今月の親善試合の対戦相手が決定
アルゼンチン代表が今月の国際親善試合で対戦する相手がモーリタニア代表とザンビア代表に決まった。モーリタニア戦は27日、ザンビア戦は31日に行われ、会場はいずれも首都ブエノスアイレスにあるラ・ボンボネーラとなる。
当初はコパ・アメリカ王者として、カタールでEURO覇者のスペイン代表との「フィナリッシマ」を控えていたが、中東情勢の影響で中止。これを受け、31日に国内でグアテマラ代表と対決することが決まった。
ところが、グアテマラが27日にイタリアでアルジェリア代表とのゲームを予定していたことから、同一の代表ウィーク中に異なる大陸で試合を行うことを禁じる国際サッカー連盟(FIFA)の規定に抵触。『ESPN』によると、アルゼンチンサッカー協会(AFA)はFIFAに特別許可を申請したが、承認に至らなかったようだ。
AFAは声明で「FIFAの規定による制限にもかかわらず、グアテマラサッカー連盟が尽力し、アルゼンチンを訪問する意思を示してくれたことに感謝します」と述べている。
当初はコパ・アメリカ王者として、カタールでEURO覇者のスペイン代表との「フィナリッシマ」を控えていたが、中東情勢の影響で中止。これを受け、31日に国内でグアテマラ代表と対決することが決まった。
AFAは声明で「FIFAの規定による制限にもかかわらず、グアテマラサッカー連盟が尽力し、アルゼンチンを訪問する意思を示してくれたことに感謝します」と述べている。