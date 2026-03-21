既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「熟年離婚」の実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】え…マジで！？ コチラが「熟年離婚するかも？」40・50代既婚男女の回答です！（図解：5枚）

「熟年離婚」の可能性は…？

調査は2月24日・25日、全国の40〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。男性1000人、女性1000人の計2000人から有効回答を得ています。

「熟年離婚するかもしれない」と思う人は、実際にはどのくらいいるのでしょうか。「熟年離婚すると思いますか？」という質問に対し、「どちらかといえば『はい』」と答えた人は27.1％、「どちらかといえば『いいえ』」と答えた人は72.9％という結果になりました。

4人に1人以上が、「熟年離婚するかもしれない」と考えていることが分かりました。

男女別で見てみると、「どちらかといえば『はい』」と答えた人は、男性が29.0％、女性が25.2％。「どちらかといえば『いいえ』」と答えた人は、男性が71.0％、女性が74.8％という結果に。

男女で大きな差は見られなかったものの、同社は「男性回答者の3割近くの人が『熟年離婚するかも』と考えているのは驚きです」とコメントしています。

既婚者の皆さん、「熟年離婚」する可能性はありますか……？