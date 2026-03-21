CHAQLA.とsugarによるツーマンツアー「SWEET SIX SENSE」が首都圏3会場にて開催されることが発表された。

楽曲、衣装、アートワーク。いずれも唯一無二の表現を突き進み、ヴィジュアル系シーンの中でも異彩を放つ存在として日本のみならず海外からの支持も広げているCHAQLA.。一方で今年1月に恵比寿LIQUIDROOMにて開催した＜sugar 3rd ONEMAN FREE LIVE＞を大盛況のうちに終え、あらためて存在感と勢いを見せつけたsugar。

活動歴やバンド編成など多くの共通点がありつつも、全く異なるスタイルを確立する両者。更なる飛躍を目指す若手注目株2組の直接対決となる。チケットはオフィシャルHP/SNS先行での受付がスタート。

■＜CHAQLA. × sugar TWO MAN LIVE TOUR「SWEET SIX SENSE」＞

2026年6月20日(土) 渋谷THE GAME OPEN 17:00 / START 17:30

2026年6月28日(日) 浦和Narciss OPEN 17:00 / START 17:30

2026年6月30日(火) 川崎セルビアンナイト OPEN 18:00 / START 18:30 【出演】CHAQLA. / sugar

【チケット料金】前売(税込) 5,000円 / 当日券(税込)6,000円 ※入場時ドリンク代別途必要 【チケット先行発売】

＜オフィシャルHP/SNS先行＞ 受付期間：2026年3月21日(土)12:00〜3月29日(日)23:59

＜イープラスプレオーダー＞ 受付期間：2026年4月11日(土)12:00〜4月19日(日)23:59

【チケット一般発売】 2026年5月2日(土) ＜受付URL(先行/一般共通)＞ https://eplus.jp/chaqla_sugar/

■＜XANVALA × CHAQLA. TWO MAN LIVE TOUR「CHANVALA.」＞

4月24日(金) 東京・渋谷CYCLONE

open18:00 / start18:30

4月29日(水祝) 大阪・心斎橋soma

open17:00 / start17:30

出演：XANVALA / CHAQLA.

▼チケット

前売5,000円(税込) / 当日券6,000円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

一般発売：2026年3月28(土)

＜受付URL＞ https://eplus.jp/chanvala/

■ニューアルバム『タイトル未定』

2026年夏リリース予定

※詳細後日発表

■＜CHAQLA. ONEMAN LIVE 超音波＞

8月2日(日) 東京・キネマ倶楽部

※詳細後日発表