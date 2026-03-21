Razerから「エヴァ2号機」デザインのゲーミングキーボード＆マウス、ヘッドセット
ゲーミング機器などを手がけるRazer（レイザー、米国およびシンガポール）は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズとコラボレーションしたゲーミング機器「EVANGELION EVA-02 Collection（エヴァ2号機 コレクション）」各種を、2026年3月26日から全国の家電量販店およびインターネット通販などで順次発売する。
ゲーミングチェアも順次登場
ゲーミングキーボード「BlackWidow V4 TKL HyperSpeed - EVANGELION（EVA-02）Edition」は、正確な打鍵感や低遅延ワイヤレスによる高いレスポンス、ホットスワップ対応スイッチなどを実現し、コンパクトサイズに凝縮した。
価格は3万4880円（以下全て税込）。
ゲーミングマウス「Viper V3 Pro - EVANGELION（EVA-02）Edition」は、超軽量設計で、精密な操作性を実現。「エヴァ2号機」の存在感を想起させるデザインを採用している。
価格は3万2450円。
ゲーミングヘッドセット「Kraken V4 - EVANGELION（EVA-02）Edition」は、迫力と解像感を両立したサウンド性能に「エヴァ2号機」のデザインを融合した。
価格は3万4380円。
このほか、ゲーミングマウスパッド「Gigantus V2 XXL - EVANGELION（EVA-02）Edition」（7290円）、ゲーミングチェア「Iskur V2 X - EVANGELION（EVA-02）Edition」（5月12日発売、6万9960円）もラインアップする。