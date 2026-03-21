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都市開発をレポートするYouTubeチャンネル「アーバンリポート」が、「【242万m2】横浜瀬谷"EXPO2027"開催！2031年には超大型テーマパーク誕生へ！」と題した動画を公開した。



動画では、横浜市瀬谷区の旧上瀬谷通信施設跡地で、2027年に開催される国際園芸博覧会と、その跡地に2031年開業を目指して計画されている大規模テーマパークについてレポートしている。



開発の舞台は、2015年に米軍から日本へ返還された旧上瀬谷通信施設跡地。約242ヘクタールに及ぶ広大な土地で、まず2027年3月19日から9月26日にかけて国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」が開催される。これは、日本では1990年の大阪花博以来となる最上位A1クラスの国際的な博覧会で、1000万人以上の来場者が見込まれている。会場では、様々な企業によるパビリオンが出展される予定だ。



博覧会閉幕後、跡地には2031年頃の開業を目指し、三菱地所を事業者とする大規模テーマパーク「（仮称）KAMISEYA PARK」が整備される。日本のコンテンツと最新技術を融合させたワールドクラスの次世代型テーマパークをコンセプトに掲げ、年間1500万人以上の来場者を想定。その規模は東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンに匹敵する、国内トップクラスの施設になるとされている。



一方で、大きな課題となっているのが交通アクセスである。最寄りの鉄道駅から距離があるため、園芸博の期間中は周辺の主要駅からシャトルバスが運行される計画だ。さらに、テーマパークの恒久的なアクセス手段として、当初検討されていた新交通システム「上瀬谷ライン」は採算性の問題から断念。現在は、自動運転などの次世代技術を活用したバスによる新たな輸送システムが計画されている。環状4号線の地下にバス専用のシールドトンネルを建設する構想で、2030年代前半の供用開始を目指す。このほか、東名高速道路に新たなインターチェンジを設置することも検討されている。



半世紀以上にわたり米軍施設として利用されてきた土地が、国際的なイベントと国内最大級のテーマパークの誕生によって大きく生まれ変わろうとしている。2027年の園芸博開幕まであと1年となり、今後の工事の進捗とテーマパーク計画の詳細な発表から目が離せない。